W skrócie Adam Bodnar zasugerował, że Marcin Romanowski może być ukrywany przez organizację kościelną Opus Dei i wskazał potencjalne przebywanie w Serbii.

Bodnar przypomniał, że Romanowski mieszkał w celi odosobnienia, podobnej do klasztornej, co według niego wiąże się z byciem supernumerariuszem w Opus Dei.

Pojawiły się sugestie, że Romanowski przebywa poza Unią Europejską, a po opuszczeniu Budapesztu miał być widziany w Serbii i Chorwacji.

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"Skoro ktoś przed wstąpieniem do polityki był w Opus Dei, a Marcin Romanowski był, to raczej trudno mi sobie wyobrazić, żeby po tych wszystkich przygodach jego organizacja go opuściła" - czytamy w wywiadzie "DGP".

Bodnar zakłada, że Romanowski "może być w klasztorze". Wskazuje, że poseł PiS już tak żył. "Przecież jak się jest supernumerariuszem w Opus Dei, to mieszka się w czymś w rodzaju celi klasztornej" - wskazywał były minister sprawiedliwości.

"To nie jest oczywiście klasztor, ale cela odosobnienia, dość samotnicza. Podejrzewam, że jakaś organizacja kościelna może mu dać ochronę" - mówił Bodnar, podkreślając, że to tylko jego przypuszczenia.

Romanowski ukrywa się w klasztorze? Bodnar wskazuje

Rozmówca "DGP" wskazał także, że pojawiła się sugestia wskazująca, że Romanowski może przebywać na terytorium Serbii. "Raczej jest gdzieś poza terytorium Unii Europejskiej, a więc poza zasięgiem Europejskiego Nakazu Aresztowania" - zauważył Bodnar.

Były wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości i poseł PiS Marcin Romanowski ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

W grudniu 2024 roku węgierski rząd Viktora Orbana poinformował o ochronie udzielonej posłowi. Po zmianie władzy na Węgrzech Romanowski opuścił swoje mieszkanie w Budapeszcie, a miejsce jego pobytu nie jest jasne. Media informują, że był widziany w Serbii i Chorwacji.





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