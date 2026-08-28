W skrócie Przemysław Kral, szef Zondacrypto, miał próbować pomóc Marcinowi Romanowskiemu w uzyskaniu azylu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Według mediów łącznikiem między Romanowskim a Kralem był mecenas Bartosz Lewandowski, który reprezentował obu w sprawach prawnych.

Proces założenia spółki i uzyskania wizy rezydenckiej w ZEA napotkał problemy z powodu zaostrzonych przepisów dotyczących osób eksponowanych politycznie oraz rozpoznawalności Romanowskiego w bazach danych.

Bartosz Lewandowski zakończył współpracę z Przemysławem Kralem, a jego pełnomocnictwa przejęli Jacek Dubois i Roman Giertych.

Po wyjeździe z Węgier miejsce pobytu Marcina Romanowskiego pozostaje nieznane, a jego rzekomy pobyt w Naddniestrzu budzi wątpliwości Prokuratury Krajowej.

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Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że łącznikiem między Romanowskim a Kralem był mecenas Bartosz Lewandowski, będący zarówno obrońcą Romanowskiego, jak i pełnomocnikiem Krala i Zbigniewa Ziobry.

Mężczyźni mieli spotkać się w marcu w Budapeszcie, gdzie Romanowski był objęty azylem do czasu przegranej Viktora Orbana w wyborach i zmiany władzy.

"Jak ustaliliśmy, rozmowa dotyczy jednej rzeczy: założenia dla Marcina Romanowskiego spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i uzyskania na jej podstawie wizy rezydenckiej dla niego. Prezes Zondacrypto ma to załatwić. Zaraz po tym spotkaniu do Krala trafia skan paszportu Marcina Romanowskiego" - opisują dziennikarze WP.

Raptem trzy tygodnie później, po zwycięstwie Petera Magyara w wyborach parlamentarnych, Romanowski zmuszony jest opuścić Węgry. Azyl w Budapeszcie miał zamienić na ten nieformalny w ZEA. Tam, jak przypomina portal, wobec osób poszukiwanych w grę wchodzi jedynie ekstradycja na podstawie umowy dwustronnej. Polska podpisała ją z ZEA w 2023 roku.

Portal ustalił, że Kral miał już w podobnym procederze doświadczenie. W 2020 roku szef giełdy kryptowalut miał przeprowadzić przez ścieżkę uzyskania wizy rezydenckiej Sylwestra Suszka, zaginionego od lat założyciela BitBay. Kral miał zakładać w jego imieniu spółki właśnie w ZEA.

Media: Romanowski starał się o wizę rezydencką w ZEA

W przypadku Marcina Romanowskiego doszło jednak do komplikacji. Do założenia spółki konieczne było pozyskanie dokumentów. Tymczasem banki i agenci rejestrowi mają obowiązek wzmożonej weryfikacji osób eksponowanych politycznie. W ich przypadku wymagana jest zgoda wyższego kierownictwa, ustalenie źródła majątku, stały monitoring. "W Emiratach te przepisy w grudniu 2025 r. jeszcze zaostrzono" - podkreśla WP.

"Romanowski wiosną 2026 r. był jednocześnie byłym wiceministrem, człowiekiem poszukiwanym listem gończym i objętym europejskim nakazem aresztowania. Wyskakiwał w każdej bazie, do której sięgnięto" - wymienia WP.

"Nikt nie chciał założyć na niego spółki. I na tym się skończyła misja Krala" - podkreślono.

Bartosz Lewandowski zrywa współpracę z Przemysławem Kralem

Bartosz Lewandowski zerwał współpracę z Kralem. Według "Rzeczpospolitej" mecenas wypowiedział mu wszystkie pełnomocnictwa kilka dni temu. W tej roli zastąpili go Jacek Dubois i Roman Giertych.

Mecenas w odpowiedzi na pytania WP przyznał, że reprezentował Marcina Romanowskiego, jak i Przemysława Krala, ale w przypadku tego drugiego wypowiedział wszystkie pełnomocnictwa oraz upoważnienia. "Nie odpowiedział na konkretne pytania dotyczące wydarzeń w Budapeszcie, zasłaniając się tajemnicą obrończą" - przekazał portal.

Gdzie jest Marcin Romanowski?

Były wiceszef MS jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu popełnienie 11 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ustawianie konkursów i przekazywanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.

Po opuszczeniu przez Romanowskiego Węgier jego miejsce pobytu pozostaje nieznane, jednak w ostatnich tygodniach to Tyraspol, stolica separatystycznego regionu Mołdawii, był wskazywany jako lokalizacja poszukiwanego polityka.

Prokuratura Krajowa uważa, że informacje o pobycie Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu mogą być fałszywe. "Rz" ustaliła, że list byłego wiceministra sprawiedliwości do Sądu Okręgowego w Warszawie został wysłany z Bender, a nie z Tyraspola.



