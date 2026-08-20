Romanowski przebywa w Naddniestrzu? Media: Służby mają wątpliwości

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Polskie służby nadal nie są pewne, czy Marcin Romanowski rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu - informuje "Rzeczpospolita". Według gazety śledczy uważają, że może to być próba zmylenia tropów. Kilka dni temu premier Donald Tusk twierdził natomiast, że służby są "w 99 proc." pewne tego, że ścigany polityk przebywa w separatystycznym regionie Mołdawii.

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Marcin Romanowski w okularach i marynarce podczas wywiadu, w tle budynek Parlamentu w Budapeszcie.
Marcin RomanowskiMateusz Wlodarczyk / NurPhotoEast News

W skrócie

  • Polskie służby nie mają pewności, czy Marcin Romanowski rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu i podejrzewają próbę wprowadzenia w błąd.
  • List podpisany przez Romanowskiego został nadany w Tyraspolu, jednak szczegóły jego wysyłki oraz wskazany adres wzbudzają wątpliwości służb.
  • Znajomy Romanowskiego uważa, że działania polityka są celowe i że pomagają mu profesjonaliści, wykluczając wsparcie kościoła.
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Na początku sierpnia do polskiego sądu trafił list podpisany przez Marcina Romanowskiego, w którym wnioskował on o przyznanie mu listu żelaznego. W piśmie polityk informował, że przebywa obecnie w Naddniestrzu - separatystycznym regionie Mołdawi.

Służby zweryfikowały list i potwierdziły, że rzeczywiście został on nadany w Tyraspolu - stolicy regionu. Również podpis Romanowskiego wydaje się być prawdziwy, a na dokumencie znaleziono ślady biologiczne polityka.

Mimo to, służby nie mają przekonania, że Romanowski rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu. Według nich bardzo prawdopodobne jest, że polityk próbuje zmylić tropy.

Romanowski nie przebywa w Naddniestrzu? Służby mają wątpliwości

Według źródeł "Rzeczpospolitej" dotychczas służbom nie udało się potwierdzić, że Romanowski rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu. W sprawie pojawiają się liczne wątpliwości. Po pierwsze pismo datowane jest na 12 lipca, a wysłane zostało dopiero 25 lipca, a więc możliwe jest, że ktoś je do Naddniestrza przywiózł specjalnie.

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Po drugi pod adresem w Tyraspolu wskazanym przez Romanowskiego znajduje się jedynie pusty plac. Co prawda niedaleko znajduje się polski kościół zakonu sercanów, do których należy ks. Michał Olszewski, który również jest jednym z podejrzanych w sprawie dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości, jednak sam zakon zaprzecza, by udzielił politykowi jakiekolwiek wsparcie.

Po trzecie śledczy twierdzą, że wstępne informacje wskazują na to, że Romanowski nie przekraczał w ciągu ostatnich pięciu lat granicy z Mołdawią, ani z państwami sąsiadującymi: Rumunią i Ukrainą, choć informacje te mają być jeszcze weryfikowane przez służby.

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Dlatego też służby starają się dokładnie zbadać, czy Romanowski rzeczywiście samodzielnie nadał list w Tyraspolu. Udało się już namierzyć konkretny oddział pocztowy, z które wysłana została przesyłka.

Jakiekolwiek ustalenia są jednak trudne, bowiem Polska nie uznaje Naddniestrza i nie ma możliwości oficjalnej współpracy z tamtejszymi władzami. Dlatego też w sprawę zaangażowana miała zostać Agencja Wywiadu, która próbuje dowiedzieć się czegoś nieoficjalnymi kanałami.

Znajomy Romanowskiego przyznaje: Ktoś mu pomaga

"Rzeczpospolita" dotarła również do wieloletniego znajomego Marcina Romanowskiego. Według niego wszystkie napływające informacje brzmią jak "prowokacja i mistyfikacja".

- Znając go i jego sposób myślenia stawiam tezę, że wszystko to ma jeden cel, którego nikt teraz nie widzi: skompromitowanie państwa Donalda Tuska - stwierdził w rozmowie z gazetą.

Twierdzi on również, że Romanowskiemu ktoś musi pomagać i nie jest on w stanie sam realizować wszystkich tych działań.

- To wygląda na pracę zespołową, on sam nie byłby w stanie tego wszystkiego zaplanować, by nie pozostawić śladów. Odrzucam pomoc kościoła w jego ukrywaniu, bo to środowisko rozplotkowane, o wielu sprzecznych interesach. To od razu wyszłoby na jaw. Marcinowi pomagają profesjonaliści, nie wykluczam, że ze służb - przyznaje.

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