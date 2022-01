O tym, że lider AgroUnii był według Citizen Lab inwigilowany Pegasusem, informowaliśmy we wtorek. Okazuje się, że w kontakcie Michała Kołodziejczaka z kanadyjską organizacją pośredniczył mecenas Roman Giertych, który również miał być inwigilowany.



- Kołodziejczak to dosyć oczywisty obiekt zainteresowania służb, ponieważ AgroUnia może zabrać PiS część elektoratu, a 90 procent wyborców AgroUnii to dawni wyborcy PiS - ocenił w czasie przesłuchania przed senacką komisją Giertych.

Inwigilacja medyków?

O pomoc do kancelarii Giertycha zwrócili się także organizatorzy "białego miasteczka" przed Kancelarią Premiera.

- Skoro inwigilowano pana Kołodziejczaka, który - zwłaszcza na początku "białego miasteczka" - był u nas niemal codziennie, to chcemy to sprawdzić. Sami również mamy pewne podejrzenia - powiedział w rozmowie z Interią Gilbert Kolbe, rzecznik strajkujących medyków. Nie chciał on zdradzić, ilu osób może dotyczyć sprawa ewentualnej inwigilacji. Zapewnił, że Giertych działa pro publico bono.

- Zostanie to sprawdzone w najbliższych tygodniach - przekazał Kolbe.



Giertych ostrzega polityków PiS

Giertych przekonywał w Senacie, że jego zdaniem tylko 20 procent aktywności Pegasusa dotyczyło opozycji, zaś 80 procent obozu rządowego.



Mecenas powiedział, że posprawdzałby telefony pod kątem użycia Pegasusa na miejscu tych działaczy PiS, którzy byli np. skonfliktowani z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim. Jak powiedział, zrobiłby to np. na miejscu Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Anny Siarkowskiej, osób związanych z Arturem Balazsem, a także ministrów z Kancelarii Prezydenta.

Jak przyznał niedawno poseł PiS i członek sejmowej komisji ds. służb specjalnych Marek Suski, Pegasusem inwigilowanych było kilkaset osób rocznie.

Przewodniczący senackiej komisji Marcin Bosacki zapowiedział, że zaprosi na posiedzenie Michała Kołodziejczaka i publicystę Tomasza Szwejgierta, który również miał być podsłuchiwany.