Donald Tusk zareagował na protest rolników. "Zwołałem szczyt"

Jak mówił szef rządu, podczas rozmów z protestującymi oczekuje "konkretnych rozwiązań". - Zaległości są wieloletnie. Ja w dwa tygodnie nie naprawię , tego co przez osiem lat leżało odłogiem - stwierdził jednoznacznie. Podkreślił, że rząd jest gotowy do "poważnej rozmowy" .

- Już pierwsza transza, która powinna być wypłacona, może nawet jutro, na pewno w najbliższych dniach. To jest 6 mld euro, ale prawie 1,5 mld euro powinno trafić do drobnych producentów żywności w Polsce , do drobnych firm i gospodarstw - mówił.

We wtorek w Warszawie odbył się protest rolników. Strajkujący przeszli przez centrum stolicy, by wyrazić swój sprzeciw wobec liberalizacji handlu z Ukrainą oraz Zielonemu Ładowi. W trakcie protestu doszło m.in. do spotkania delegacji z marszałkiem Sejmu oraz szefem KPRM. Demonstracja zakończyła się o godz. 16. Rolnicy zapowiedzieli, że żadne porozumienie nie został podpisane, dlatego 6 marca wrócą do stolicy.