Rolnicy wyjadą na drogi. Ogólnopolski protest wymierzony w politykę UE

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Kilka godzin potrwa wtorkowy protest rolników na ulicach całej Polski. Demonstracje są wymierzone w negocjowaną umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Rolnicy wyjadą m.in. na drogi o dużym natężeniu ruchu. Organizatorzy zapewniają, że akcja nie będzie polegać na blokowaniu jezdni.

Kolumna traktorów ciągnących się wzdłuż ośnieżonej drogi, przy których w tle widoczne są drzewa pozbawione liści oraz pola pokryte śniegiem, nad całością rozciąga się jasne, lekko pochmurne niebo.
Na drogi w całej Polsce wyjadą rolnicy. To protest przeciwko polityce Unii Europejskiej. Zdj. ilustracyjneKRZYSZTOF KUBIAK/REPORTERReporter

W skrócie

  • Rolnicy w całym kraju planują protest przeciwko umowie UE z Mercosurem, organizując akcje z ciągnikami i pojazdami rolniczymi na drogach.
  • Podpisanie umowy UE z Mercosurem może otworzyć rynek na tańszą żywność spoza Unii, co budzi sprzeciw Polski i Francji.
  • Przed kilkunastoma dniami rolnicy z całej Europy, w tym z Polski, protestowali w Brukseli, gdzie doszło do starć z policją.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ciągniki i pojazdy rolnicze wyjadą na drogi całej Polski na znak protestu przeciwko umowie pomiędzy Unią Europejską i strefą Mercosur, którą tworzą kraje Ameryki Południowej.

Rolnicy planują ustawić swoje maszyny przy drogach o dużym natężeniu ruchu oraz na wiaduktach. Akcja ma mieć charakter postojów i nie będzie polegać na blokowaniu ruchu.

Demonstracje rozpoczną się we wtorek o godz. 10 i potrwają do godz. 15.

UE negocjuje umowę z Mercosurem. Polska i Francja protestują

Ewentualne podpisanie umowy między UE i Mercosurem otworzy rynek na tańszą żywność spoza Unii. Poszkodowani mogą zostać m.in. polscy rolnicy.

Rząd Donalda Tuska i prezydent Karol Nawrocki sprzeciwiają się temu porozumieniu. Podobnego zdania jest również strona francuska. Nie wiadomo, czy przeciwnikom umowy uda się stworzyć mniejszość blokującą dla tego projektu.

Zobacz również:

Donald Tusk rozmawiał telefonicznie z przywódcami krajów Europy i NATO o szansach na pokój w Ukrainie
Polska

Tusk po rozmowie z przywódcami. "Takie gwarancje to bezpieczniejsza Polska"

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    "Proponowane klauzule ochronne na kilkanaście grup produktów niczego nie zmienią. To jak rozkładanie parawanu przed tsunami" - napisał na platformie X Nawrocki w reakcji na doniesienia o możliwym podpisaniu porozumienia w styczniu 2026 roku.

    Bruksela. 10 tys. rolników na ulicach. Wielki protest w stolicy Belgii

    Przed kilkunastoma dniami rolnicy przeprowadzili protest na ulicach Brukseli. W stolicy Belgii odbywał się wówczas szczyt Rady Europejskiej.

    W demonstracji wzięło udział około 10 tys. rolników z ponad 40 organizacji ze wszystkich państw członkowskich UE. W tłumie demonstrantów widać było też polskie flagi.

    Przed budynkiem Parlamentu Europejskiego doszło do głośnej awantury. Protestujący rozpalili ognisko z opon i siana, a następnie rzucali w policjantów ziemniakami. Funkcjonariusze odpowiedzieli gazem łzawiącym.

    Zobacz również:

    Tajlandia oraz Kambodża podpisały zawieszenie broni. Tomasz Sajewicz: To kruchy rozejm
    Świat

    Rolnik szuka pokoju. Korespondencja z Kambodży

    Tomasz Sajewicz
    Tomasz Sajewicz
    Bartoszewski o Rosji: Są wasalami Chińskiej Republiki LudowejPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze