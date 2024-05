Protest rolników w Sejmie. Ruch Andrzeja Dudy

Rolnicy w Sejmi. Chcieli rozmawiać z premierem

- Kolega ostatni wczoraj wieczorem został zabrany. Wcześniej dwóch w sobotę rano zabrało pogotowie. Po badaniach i po kroplówkach Mariusz się wypisał na własne życzenie. Jego stan był ciężki - powiedział Hubert Kraft. - Jeszcze raz apeluję do pana premiera. To nie są przelewki, my chcemy przeżyć ten strajk, ale dlaczego nas zmusza do tego poświęcenia w imię czego - dla jego ego? - pytał.