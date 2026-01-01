W skrócie Donald Tusk w noworocznym orędziu podkreślił, że 2026 rok będzie rokiem polskiego przyspieszenia.

W orędziu Donald Tusk zaznaczył, że rok 2025 przyniósł trudną sytuację na świecie. W wystąpieniu padły liczne odniesienia do globalnych kryzysów, niepewności oraz wyzwań, które - jak podkreślił premier - wielu krajom przyniosły widmo załamania. W ocenie szefa rządu Polska obrała jednak inny kierunek.

- Świat dookoła trzęsie się w posadach, Polska rozwija skrzydła. W Polsce był to rok przełomów. Rok, w którym wzrost gospodarczy ruszył z kopyta - wskazał.

Orędzie noworoczne Donalda Tuska. Polska jako "fenomen"

Według szefa rządu dobra sytuacja gospodarcza naszego kraju jest dostrzegana za granicą. - Największe zagraniczne gazety piszą o Polsce jako absolutnym fenomenie. Nazywają naszą gospodarkę "złotowłosą", czyli taką, jak ma być. A Warszawę uznają za najbardziej perspektywiczne miasto kontynentu - stwierdził Donald Tusk.

- Skończyła się drożyzna. Rozpoczęliśmy wielkie inwestycje, inne oczyściliśmy z absurdów poprzednich lat. Uszczelniliśmy granice. Naprawiliśmy zabagnione relacje z Europą i odzyskaliśmy nasze polskie miliardy. Polacy zaczęli wracać z emigracji - wymieniał dalej sukcesy swojego rządu.

Dalej lider Koalicji Obywatelskiej odniósł się również do tysiącletniej historii naszego kraju. - Jubileusz piastowskiej koronacji przypomina nam, że nie ma sensu narzekać na trudne czasy. Państwo musi sobie radzić w każdych czasach. Tysiąc lat własnej historii pozwala nam wyciągać własne wnioski. Bez oglądania się na innych, wiemy co nam daje siłę i sukces - powiedział.

- Silna armia, bezpieczeństwo i wygrana. Warcholstwo i liberum weto - słabość i przegrana. Poszanowanie prawa, równość, wolność, tolerancja. Nasze polskie wartości to rozwój i potęga. Korupcja, oligarchia, polityczna klientela to zepsucie i upadek. Takie jest nasze polskie doświadczenie. Wiedza, za którą przez wieki płaciliśmy naprawdę wysoką cenę - ocenił Tusk.

Orędzie Donalda Tuska. "Rok 2026 rokiem polskiego przyspieszenia"

Jak zaznaczył szef rządu, wydaje się, że wspomniane wcześniej wartości to są proste prawdy, ale stanowią "prawdziwy skarb, nasz fundament". - Nie możemy ich zgubić. Choćby świat dookoła do końca oszalał, my musimy być mądrzy, silni, musimy być sobą. Musimy realizować nasz własny plan. Dlatego bez względu na cokolwiek, rok 2026 będzie rokiem polskiego przyspieszenia - zapowiedział Donald Tusk.

Premier wskazał przy tym na priorytety jego rządu: przyspieszenie budowy najsilniejszej armii w Europie, wielkie inwestycje infrastrukturalne oraz "szybkie zdobywanie Bałtyku". Do planów na ten rok Tusk dodał także intensywną repolonizację i odbudowę przemysłu, w tym przemysłu obronnego - w myśl zasady "local content", czyli "najpierw polskie".

- Dociśniemy śrubę przestępcom wszelkiej maści, czy to będzie król kiboli, handlarz narkotyków, czy skorumpowany polityk, czy prorosyjski bojówkarz. Każdy bez wyjątku, kto złamie prawo, w przyszłym roku tego pożałuje. Polska ma być i będzie oazą bezpieczeństwa - zapewnił Tusk.

- Jaki będzie przyszły rok na świecie? Prawdopodobnie, jak zwykle, inny niż wszyscy przewidują. Jaki by jednak nie był moje, nasze zadanie się nie zmienia. To musi być kolejny, dobry rok dla Polski. Tysiąc pierwszy rok naszego państwa. I tego nam wszystkim życzę - zakończył szef rządu.

Orędzie noworoczne premiera Donalda Tuska KPRM