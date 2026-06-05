W skrócie Prawie połowa Polaków ocenia działania Karola Nawrockiego pozytywnie, a niemal tyle samo negatywnie - wynika z najnowszego sondażu dla Polsat News.

Zdecydowani zwolennicy prezydenta to głównie osoby starsze oraz mieszkańcy wsi, podczas gdy w największych miastach i wśród osób z wyższym wykształceniem dominują oceny krytyczne.

Podział opinii na temat prezydenta zależy głównie od wieku, miejsca zamieszkania i wykształcenia, a nie płci.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Z najnowszego badania IBRiS wynika, że 24,9 proc. respondentów ocenia działania Karola Nawrockiego zdecydowanie dobrze, a 23,2 proc. raczej dobrze. Łącznie daje to 48,1 proc. pozytywnych ocen.

Przeciwnego zdania jest 47,9 proc. badanych. Odpowiedź "raczej źle" wskazało 23,4 proc. respondentów, a "zdecydowanie źle" 24,5 proc.

Niezdecydowanych pozostaje 4 proc. ankietowanych.

Rok Karola Nawrockiego. Polacy ocenili działalność prezydenta

Wyniki badania pokazują, że po roku od wyborów prezydenckich opinie na temat działań Karola Nawrockiego są niemal idealnie podzielone.

Różnica pomiędzy odsetkiem ocen pozytywnych i negatywnych mieści się w granicach błędu statystycznego. Oznacza to, że prezydent może liczyć na podobny poziom zwolenników i krytyków.

Najwięcej zdecydowanych zwolenników Nawrocki ma wśród osób starszych. W grupie respondentów powyżej 70. roku życia odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wskazało 35,3 proc. badanych, a kolejne 17,8 proc. oceniło jego działania raczej dobrze.

Sondaż. Wieś bardziej przychylna Karolowi Nawrockiemu niż miasta

Wyraźne różnice widać również pomiędzy mieszkańcami różnych części kraju. Najlepiej działania prezydenta oceniają mieszkańcy wsi. W tej grupie pozytywne odpowiedzi ("zdecydowanie dobrze" i "raczej dobrze") uzyskały łącznie 58,5 proc. wskazań. Negatywną ocenę wystawiło 38 proc. respondentów.

Znacznie bardziej krytyczni są mieszkańcy największych miast. W ośrodkach liczących ponad 250 tys. mieszkańców negatywnie działalność Nawrockiego ocenia 61,9 proc. badanych. Pozytywne zdanie ma natomiast 33 proc. respondentów.

Również w miastach do 50 tys. mieszkańców częściej przeważają oceny krytyczne. Negatywnie działania prezydenta ocenia tam 54,5 proc. badanych, podczas gdy pozytywnie 40 proc.

Sondaż: Karola Nawrockiego lepiej oceniają osoby z niższym wykształceniem

Sondaż pokazuje również wyraźny podział związany z poziomem wykształcenia. Najbardziej przychylni prezydentowi są respondenci z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym. W tej grupie 55,2 proc. badanych ocenia jego działania pozytywnie, a 42,4 proc. negatywnie.

Odwrotnie sytuacja wygląda wśród osób z wyższym wykształceniem. Tu dominują oceny krytyczne. Łącznie 60,3 proc. respondentów oceniło działania Nawrockiego źle, podczas gdy 35,1 proc. dobrze.

Badanie nie pokazuje dużych różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami. Wśród mężczyzn pozytywnie działania prezydenta ocenia 48,7 proc. respondentów, a negatywnie 48,2 proc. Z kolei wśród kobiet odsetek ocen pozytywnych wynosi 47,5 proc., a negatywnych 47,6 proc.

Oznacza to, że podział opinii na temat prezydenta przebiega przede wszystkim według wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia, a nie płci.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla Polsat News na ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych Polaków. Badanie zrealizowano w dniach 29 maja - 2 czerwca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).





"Wydarzenia": Znęcali się nad małą Oliwką. Sąd złagodził karę dla matki Polsat News