Niemal cały kompleks handlowy przy ul. Marywilskiej w Warszawie stanął w płomieniach 12 maja 2024 roku. Zgłoszenie do straży pożarnej wpłynęło przed godz. 4 nad ranem. Z żywiołem walczyło kilkuset strażaków, w tym specjalne grupy prowadzące działania w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Płonęły materiały i tworzywa sztuczne. Nad ogromnym budynkiem hali handlowej o wymiarach 250x250 metrów unosiły się kłęby gęstego dymu. Na miejscu dochodziło do niewielkich eksplozji. Woda do gaszenie pożaru pobierana była z Kanału Żerańskiego. Szybko ustalono, że ogień pojawił się w kilku miejscach jednocześnie. Służby informowały, że hala łamała się do środka.