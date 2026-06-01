W skrócie Rok temu Karol Nawrocki wygrał drugą turę wyborów prezydenckich, pokonując Rafała Trzaskowskiego.

Karol Nawrocki oraz Kancelaria Prezydenta RP podsumowali pierwszy rok prezydentury, wskazując m.in. ochronę rolnictwa i dbanie o dobre imię Polski.

W sondażu IBRiS Karol Nawrocki zajął trzecie miejsce wśród prezydentów po 1989 roku, a w badaniu United Surveys jego prezydenturę oceniło pozytywnie 48,2 proc. respondentów, a negatywnie 50,1 proc.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W poniedziałek mija rok od wygrania drugiej tury wyborów prezydenckich przez Karola Nawrockiego. W dogrywce o urząd głowy państwa ówczesny prezes Instytuty Pamięci Narodowej zmierzył się z włodarzem Warszawy Rafałem Trzaskowskim.

Zaprzysiężenie Nawrockiego na prezydenta Polski odbyło się 6 sierpnia.

Rok po drugiej turze wyborów prezydenckich. Karol Nawrocki zamieścił krótki wpis

W związku z rocznicą wybrania Nawrockiego przywódcę Polski, prezydent zamieścił w sieci zdjęcie z czasów kampanii wyborczej.

"Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Wy jesteście ze mną. Dziękuję!" - napisał krótko Karol Nawrocki. W swoim wpisie odwołał się do Psalmu 23., zwanego także Psalmem Dawidowym.

Rozwiń

Rok od wyboru Nawrockiego na urząd podsumowała w mediach społecznościowych także Kancelaria Prezydenta RP. W kilku wpisach, do których załączono zdjęcia, przekazano, iż minione 12 miesięcy to m.in. "ochrona polskiego rolnictwa, dbanie o dobre imię Polski, bliskość spraw Polaków" czy "wzmacnianie bezpieczeństwa" naszego kraju i jego "godne reprezentowanie na arenie międzynarodowej".

Najlepszy prezydent w III RP. Gdzie znalazł się Karol Nawrocki? Jest sondaż

Rok po drugiej turze wyborów Polki i Polacy odpowiedzieli w sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", kto ich zdaniem był najlepszym prezydentem kraju po 1989 roku. 21,1 proc. ankietowanych wskazało na Karola Nawrockiego, co uplasowało go na trzeciej pozycji na podium.

Wyprzedzili go Aleksander Kwaśniewski, który zdobył 40,8 proc. głosów i tym samym znalazł się pierwszym miejscu, a także Lech Kaczyński z wynikiem 23,5 proc., który objął drugą lokatę.

Z kolei w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski respondenci ocenili dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego. Z badania wynika, że 50,1 proc. ankietowanych ocenia rok Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim negatywnie, natomiast 48,2 proc. pozytywnie.





"Mam swoje brzydkie podejrzenia". Kwiatkowski o decyzji Zełenskiego ws. UPA Polsat News Polsat News