W skrócie Karol Nawrocki podpisał 41 wet jako prezydent Polski do rocznicy zaprzysiężenia, co stało się przedmiotem sondażu opinii publicznej.

W badaniu United Surveys by IBRIS większość respondentów oceniła motywacje prezydenta jako polityczne, przy czym opinie różniły się w zależności od preferencji partyjnych ankietowanych.

Sondaże dotyczące aktywności Karola Nawrockiego na arenie międzynarodowej i ogólnej oceny prezydentury wskazały na zróżnicowane opinie, z przewagą pozytywnych ocen wśród mężczyzn oraz osób w wieku 25-34 lata.

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Karol Nawrocki jest prezydentem Polski z największą liczbą wet po 1989 r. Do rocznicy zaprzysiężenia podpisał ich 41, co skłoniło media do zbadania opinii Polaków na ten temat.

Ogólne wyniki sondażu przeprowadzonego przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wskazują, że większość badanych Polaków ma krytyczny stosunek do sięgania przez prezydenta po weto.

"To weta polityczne - wynikające z chęci bliskości z opozycją, blokowania reform rządu i walki partyjnej" - oceniło 52,8 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 39,9 proc. Zdaniem tej grupy są to "weta merytoryczne, wynikające z troski o dobrą jakość prawa, ochronę Konstytucji i interes obywateli". 7,3 proc. osób wskazało opcję "Nie wiem / trudno powiedzieć".

Weta Karola Nawrockiego. Polacy wyrazili opinie w sondażu

Autorzy badania wskazują na zależność między sympatiami politycznymi uczestników sondażu, a wskazanymi przez nich odpowiedziami. Wyborcy koalicji rządzącej w zdecydowanej większości wyrazili negatywne zdanie o motywacjach Karola Nawrockiego - 94 proc. Innego zdania było 5 proc. badanych z tej grupy, a 1 proc. pozostał niezdecydowany.

Z kolei w kręgach zwolenników opozycji - PiS, Razem, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej - króluje odpowiedź zakładająca, że prezydent kieruje się troską i dbałością o praworządność. Nawrockiego broni 72 proc. tego elektoratu. Innego zdania jest 17 proc. z nich, a 11 proc. wybrało opcję "Nie wiem / trudno powiedzieć".

Wśród wyborców innych ugrupowań, niż wspomniane, przeważa przekonanie o politycznych motywacjach głowy państwa (57 proc.). Za merytoryczne weta Nawrockiego uważa 33 proc. osób z tej grupy. 10 proc. nie miało zdania.

W badaniu wyodrębniono także opinie sympatyków wyłącznie obu Konfederacji. Większość z nich (67 proc.) postrzega weta Nawrockiego jako merytoryczne. Przeciwnego zdania jest 13 proc. badanych z tej grupy. Jest to jednocześnie najniższy odsetek negatywnych ocen spośród wszystkich ankietowanych grup. 20 proc. osób nie wskazałoby konkretnej odpowiedzi.

Sondaż został zrealizowany przez United Surveys by IBRIS w dniach od 24 do 25 lipca 2026 r., metodą mix-mode, która łączy wywiady internetowe na panelach badawczych (CAWI) z telefonicznymi, standaryzowanymi wywiadami kwestionariuszowymi wspomaganymi komputerowo (CATI), na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Rok prezydentury Karola Nawrockiego. Jak głowa państwa reprezentuje nas na świecie?

"Jak oceniasz sposób, w jaki Karol Nawrocki reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej?" - brzmiało pytanie zadanie respondentom w sondażu SW Research dla Onetu. 47 proc. ankietowanych wskazało opcję "pozytywnie", a 34,9 proc. "negatywnie".

Z kolei 18,1 proc. badanych postawiło na "trudno powiedzieć/nie wiem".

Wśród ankietowanych kobiet przeważały pozytywne opinie - 42,4 proc. w stosunku do 37,2 proc. negatywnych. 20,4 proc. z uczestniczek badania nie potrafiło wskazać jednoznacznej odpowiedzi.

Jeszcze przychylniejsi wobec dla prezydenta byli mężczyźni - pozytywną notę aktywności Karola Nawrockiego na arenie międzynarodowej wystawiło 52 proc. badanych. Przeciwnego zdania było 32,4 proc. uczestników badania. 15,6 proc. ankietowanych mężczyzn pozostało niezdecydowanych.

Najwięcej pozytywnych ocen (58,2 proc. wskazań) Nawrocki zyskał wśród respondentów w wieku 25-34 lat. Najgorsze noty przeważały z kolei w grupie najstarszych ankietowanych (powyżej 50 lat) - 45 proc.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 5 sierpnia 2026 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 803 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Działania Karola Nawrockiego wzięto pod lupę także dzień przed rocznicą jego zaprzysiężenia na prezydenta RP.

W środowym sondażu United Surveys by IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski zapytano ankietowanych jak oceniają jego prezydenturę. Dobrą ocenę wystawiło Nawrockiemu 56 proc. badanych, negatywną - 40,5 proc.



