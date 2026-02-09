W skrócie Rodziny ofiar Zbrodni Wołyńskiej od miesięcy czekają na odpowiedź prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie patronatu nad ekshumacjami.

Rzecznik prezydenta zapewnia, że odpowiedź zostanie udzielona do końca lutego i podkreśla zaangażowanie prezydenta w temat ekshumacji.

Przedstawiciele rodzin wyrażają oburzenie zwłoką i zarzucają wykorzystywanie sprawy Wołynia do celów politycznych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

List Stowarzyszenia Polsko-Ukraińskie Pojednanie trafił do Kancelarii Prezydenta 15 października. W ostatnią sobotę przewodnicząca organizacji Karolina Romanowska-Adamiec poruszyła temat publicznie w mediach społecznościowych.

- Czy rodziny wołyńskie mogą liczyć na jakąkolwiek odpowiedź? To już tyle miesięcy i chcielibyśmy wiedzieć czy są szanse na patronat i pogrzeb państwowy. Takie rzeczy załatwia się przez miesiące i chcemy wiedzieć na czym stoimy - komentuje w rozmowie z Interią szefowa organizacji.

Kiedy rozmawiamy z kolejnymi osobami zajmującymi się procesem ekshumacji, padają też poważniejsze oskarżenia pod adresem prezydenta.

List do Karola Nawrockiego. Prośba o patronat ws. Wołynia

List do Karola Nawrockiego dotyczy ekshumacji Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w miejscowości Ugły w obwodzie rówieńskim. Do ataku doszło 12 maja 1943 roku. Ciała pomordowanych ich krewni i sąsiedzi złożyli w zbiorowej mogile.

"Do dziś nie doczekali się oni - a wraz z nimi także i my, ich potomkowie - godnego, chrześcijańskiego pochówku" - czytamy w liście do prezydenta, do którego dotarła Interia.

13 października 2025 roku ambasador Ukrainy w Polsce poinformował, że ukraiński resort kultury zgodził się na prace poszukiwawcze w miejscowości oraz że Ukraina zaprasza przedstawicieli strony polskiej do udziału w tych pracach.

"Szanowny Panie Prezydencie, prosimy z całych naszych poranionych, lecz pełnych nadziei serc o objęcie swoim patronatem tego przedsięwzięcia oraz o udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy - zarówno na etapie prac poszukiwawczych, jak i później, przy ekshumacji oraz godnym pochówku pomordowanych mieszkańców Ugieł" - podkreśla w liście Stowarzyszenie Polsko-Ukraińskie Pojednanie.

Pod dokumentem podpisało się 14 przedstawicieli rodzin ofiar wołyńskich.

Kancelaria Prezydenta odpowiada. "To jest oczywiste"

O sprawę listu zapytaliśmy w Kancelarii Prezydenta. - Prezydent RP Karol Nawrocki mocno podnosi i konsekwentnie upomina się o ekshumacje ofiar Zbrodni Wołyńskiej w rozmowach ze stroną ukraińską. To był jeden z tematów spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podczas jego wizyty w Warszawie, w grudniu ubiegłego roku - mówi Interii rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

- Warto podkreślić, że w składach obu delegacji towarzyszących spotkaniu prezydentów byli szefowie polskiego i ukraińskiego IPN-u. Liczymy, że zgodnie z deklaracją prezydenta Zełenskiego wnioski o rozpoczęcie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych będą rozpatrzone. Działania podejmuje Instytut Pamięci Narodowej, składając kolejne wnioski. Bo to polski IPN jest ustawowo umocowany do podejmowania prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych - podkreśla dalej rzecznik.

Szanowny Panie Prezydencie, prosimy (...) o objęcie swoim patronatem przedsięwzięcia oraz o udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy - zarówno na etapie prac poszukiwawczych, jak i później, przy ekshumacji oraz godnym pochówku pomordowanych

Dopytujemy o wyrażoną w liście prośbę o patronat. - To jest oczywiste, że prezydent Karol Nawrocki wspiera wszelkie działania związane z poszukiwaniem i ekshumacją Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu. Robił to także jako Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Między innymi w 2023 roku w 80. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej był na Ukrainie, gdzie oddał hołd Ofiarom w Kisielinie oraz Ołyce - zaznacza Leśkiewicz.

Zapewnia też, że odpowiedź kancelarii na list będzie gotowa do końca lutego. Tymczasem w rozmowie z przedstawicielami rodzin wołyńskich słychać wyraźne zniecierpliwienie. Szczególnie, że spotkanie z przedstawicieli stowarzyszenia i doradców prezydenta ws. listu odbyło się kilka tygodni temu - 9 grudnia.

Oburzenie rodzin wołyńskich. Zarzuty o polityczną kalkulację

- Jest oburzenie, bo prezydent ma czas spotykać się z Dodą, z celebrytami, a rodziny wołyńskie poczuły się urażone. Poczuły, że są mniej ważnym elementem - mówi nam osoba koordynująca proces i wnioski o ekshumacje po stronie polskiej, która prosi o zachowanie anonimowości. Nawrocki z popularną piosenkarką spotkał się 3 lutego, w sprawie ochrony praw zwierząt.

Zdaniem naszego rozmówcy po stronie prezydenta jest też niechęć do współpracy ze Stowarzyszeniem Polsko-Ukraińskie Pojednanie ze względów politycznych.

- Prezydent chce zgarnąć jak najwięcej głosów środowiska Konfederacji, tej skrajnej części - braunowców, którzy z kolei cały czas uderzają w pojednanie polsko-ukraińskie. Problem polega na tym, że jeśli prezydent pokaże się ze stowarzyszeniem, to Wołyń przestaje mieć znaczenie dla skrajnych środowisk po prawej stronie. Bo pojawia się słowo "pojednanie" i to się im nie podoba - ocenia rozmówca Interii. - To nie jest szacunek do rodzin. To wykorzystywanie politycznie - mówi dalej.

Zapytaliśmy o te argumenty rzecznika prezydenta. - Przede wszystkim konsekwentnie upominamy się o ofiary zbrodni nacjonalistów ukraińskich z UPA. Po latach impasu czas na konkretne działania ze strony władz Ukrainy. Warto też dodać, że w polskim Sejmie czeka na rozpatrzenie prezydencki projekt ustawy w sprawie penalizacji banderyzmu. Oczywistym jest, że ofiary Zbrodni Wołyńskiej należy godnie upamiętnić. Nie można przy tym tolerować w polskiej przestrzeni publicznej symboliki jednoznacznie kojarzącej się z masowymi mordami dokonywanymi na Polakach - wskazuje w autoryzowanej odpowiedzi Rafał Leśkiewicz.

Sprawa pojednania ma jeszcze jeden wątek. Do listu dla Nawrockiego stowarzyszenie dołączyło załącznik. Jak dowiedziała się Interia, dodatkowy dokument powstał w wyniku nieoficjalnej prośby kancelarii prezydenta Ukrainy.

Plan spotkania Nawrocki-Zełenski. "Musimy mieć konkrety"

Załącznik został przygotowany przez Stowarzyszenie Polsko-Ukraińskie Pojednanie i zawiera listę działań społecznych oraz medialnych na 2026 rok, które w założeniu mają służyć nie tylko sprawie ekshumacji, ale również ogólnej poprawie relacji polsko-ukraińskich.

Wśród nich są wystąpienia medialne, kolejny zgody na ekshumacje, programy polsko-ukraińskich uroczystości. Jest tam również pomysł spotkania i wspólnej modlitwy obu prezydentów w miejscu ekshumacji w połowie roku.

O załącznik i zawarte w nim propozycje pytamy rzecznika Karola Nawrockiego.

- W Polsce instytucjonalnie za te działania odpowiada Instytut Pamięci Narodowej, który realizuje swoje ustawowe obowiązki we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prezydent udrażnia kanały dyplomatyczne na najwyższym szczeblu, by doprowadzić do rozpoczęcia prac. Po to między innymi spotkał się z prezydentem Zełenskim - odpowiada Leśkiewicz.

Dopytujemy o wątek spotkania obu prezydentów na terenie Ukrainy.

- To są decyzje polityczne. Najpierw musimy mieć konkrety związane z wydaniem zgód na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne - podkreśla rzecznik.

Jakub Krzywiecki

Chcesz porozmawiać z autorem? Napisz na jakub.krzywiecki@firma.interia.pl

"Wydarzenia": Dom bez ogrzewania. Firma zdemontowała instalację i zniknęła Polsat News