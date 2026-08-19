Polka zginęła z rąk męża. Media: Zbrodnia rozegrała się na oczach syna

Rodzinna tragedia, Polka zginęła z rąk męża. "Na oczach syna"

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

50-letnia Polka zginęła we własnym mieszkaniu we włoskim Colleferro. Podejrzanym o zabójstwo jest jej 69-letni mąż, z pochodzenia Tunezyjczyk. Małżeństwo doczekało się pięciorga potomstwa. Media donoszą, że świadkiem zbrodni był dziewięcioletni syn pary.

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Radiowóz włoskiej policji.
We Włoszech doszło do zabójstwa Polki. Podejrzany jest jej mąż. Zdjęcie ilustracyjneMATTEO DELLA TORRE / NurPhotoAFP

W skrócie

  • 50-letnia Polka została zabita w swoim mieszkaniu w Colleferro we Włoszech.
  • Podejrzanym o zabójstwo jest 69-letni mąż kobiety, pochodzenia tunezyjskiego.
  • Według ustaleń w domu obecny był dziewięcioletni syn, który był świadkiem ataku.
  • Po zdarzeniu podejrzany został zatrzymany przez policję i przyznał się do czynu.
  • Burmistrz Colleferro poinformował, że wcześniej pojawiały się sygnały konfliktu w rodzinie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Włoskie media rozpisują się o rodzinnej tragedii, która wstrząsnęła krajem.

Serwis romatoday.it podaje, że we wtorek w Colleferro, na południowy wschód od Rzymu, zginęła 50-letnia kobieta. Gospodyni domowa, dorabiająca również jako opiekunka, z pochodzenia była Polką.

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Do zbrodni doszło w mieszkaniu, które kobieta dzieliła z dziećmi i mężem. To on jest podejrzanym o zabójstwo 50-latki. 69-latek to emerytowany robotnik budowlany pochodzenia tunezyjskiego. Mieszkał we Włoszech od około dwudziestu lat.

Mężczyzna został zatrzymany przez policję niedaleko domu. Według wstępnych ustaleń przyznał się śledczym do popełnienia czynu. - To ja zabiłem - miał powiedzieć. Został przewieziony na posterunek policji i umieszczony w areszcie.

Z informacji serwisu today.it wynika, że śledczy sprawdzają, czy w przeszłości w tej rodzinie zgłaszano przypadki przemocy. Według wstępnych ustaleń w ostatnim czasie między 50-latką i jej mężem dochodziło do spięć.

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Śledztwo ws. zabójstwa Polki prowadzi prokuratura w Velletri. Pięcioro dzieci małżeństwa umieszczono w placówce opiekuńczej.

Romatoday.it, powołując się na swoje ustalenia, opisuje prawdopodobny przebieg zdarzenia. Między małżonkami miało dojść do kłótni, awantura wybuchła w kuchni. Nagle 69-latek chwycił nóż i rzucił się na żonę. Miał zadać jej cztery ciosy w gardło. Świadkiem ataku miał być dziewięcioletni syn pary.

W domu miał przebywać także najstarszy syn małżeństwa, 20-latek, który bezskutecznie starał się powstrzymać ojca.

Portal opisuje, że po rzuceniu noża na podłogę 69-latek wyszedł z mieszkania. Służby zaalarmowała jedna z córek, która niedługo po tragedii wróciła do domu. Zastała zszokowanego młodszego brata oraz umierającą matkę. Ratownikom nie udało się uratować życia Polki.

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Głos w sprawie zabrał burmistrz Colleferro Giulio Calamita.

- Z tego, co wiemy, pani była dość dobrze znana w okolicy i wśród niektórych rodzin w Colleferro. Pojawiały się sygnały (wskazujące na panujący w rodzinie konflikt - red.), ale najwyraźniej pozostały niezauważone - powiedział urzędnik.

- To pierwsze kobietobójstwo w historii naszego miasta. Jak wynika z dostępnych informacji, mężczyzna cierpiący na zaburzenia psychiczne zabił swoją partnerkę. To (...) straszna wiadomość, która wstrząsnęła rodziną składającą się z pięciorga dzieci, w tym jednego nieletniego. Zapewniliśmy im największe wsparcie, jakie tylko mogliśmy, będziemy to robić również w najbliższych dniach - zadeklarował Calamita.

Źródło: romatoday.it, today.it, LaPresse

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