W skrócie Rodzina zamachowca z Krakowa, Michała Oksińskiego, wydała oświadczenie, w którym stanowczo sprzeciwia się obecności mediów podczas uroczystości pogrzebowych.

Bliscy zmarłego zaapelowali o poszanowanie prywatności oraz godności rodziny, zaznaczając, że pogrzeb ma charakter ściśle prywatny i nie jest wydarzeniem medialnym.

Rodzina Oksińskich zapowiedziała możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku naruszenia ich dóbr osobistych, prawa do prywatności lub bezprawnego wykorzystania wizerunków.

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Bliscy rodziny zamachowca z Krakowa, Michała Oksińskiego, wydali oświadczenie w sprawie uroczystości pogrzebowych.

Jak wskazano w komunikacie, zwracają się oni z prośbą do mediów o "uszanowanie prywatności, godności oraz żałoby naszej rodziny i osób najbliższych".

"Pogrzeb jest dla nas chwilą głębokiego smutku, osobistego pożegnania i refleksji. Nie jest wydarzeniem medialnym ani przestrzenią do prowadzenia relacji reporterskich, poszukiwania sensacji czy ingerowania w prywatne przeżycia rodziny" - wskazano w dalszej części oświadczenia bliskich rodziny Michała Oksińskiego.

Pogrzeb zamachowca z Krakowa. Na to rodzina nie wyraża zgody

W oświadczeniu rodzina przekazała, że uroczystości pogrzebowe mają charakter prywatny. W związku z tym podjęli decyzję o wprowadzeniu całkowitego zakazu obecności dla przedstawicieli mediów. Nie zezwalają także na rejestrowanie przebiegu pogrzebu, zarówno w kościele, jak i na cmentarzu.

Ponadto Oksińscy stanowczo sprzeciwiają się fotografowaniu członków rodziny i bliskich osób bez wyraźnej zgody. Nie pozwalają na próby przeprowadzenia wywiadów, zadawania pytań ani nawiązywania kontaktu podczas uroczystości.

Zaznaczają także, że nie zgadzają się na obecność fotoreporterów, kamer i ekip reporterskich w trakcie pogrzebu. W oświadczeniu wspomniano również o sprzeciwie wobec publikowania materiałów, naruszających prywatność, godność i dobre imię zmarłego oraz najbliższych, a także rozpowszechnianiu spekulacji czy niepotwierdzonych informacji dotyczących śmierci i życia prywatnego rodziny.

Rodzina Oksińskich wyraża sprzeciw

"Nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie naszej żałoby, wizerunku członków rodziny ani przebiegu uroczystości pogrzebowych do celów medialnych ani komercyjnych" - oświadczyła rodzina Oksińskich.

Podkreślono także, że w przypadku naruszenia dóbr osobistych, prawa do prywatności albo bezprawnego wykorzystywania wizerunków mogą podjąć kroki prawne.

"Prosimy, aby ten ostatni moment pożegnania pozostał przede wszystkim chwilą należącą do rodziny i najbliższych, a nie przedmiotem publicznego zainteresowania" - zaapelowała rodzina w oświadczeniu.



