W skrócie
- Rodzina zamachowca z Krakowa, Michała Oksińskiego, wydała oświadczenie, w którym stanowczo sprzeciwia się obecności mediów podczas uroczystości pogrzebowych.
- Bliscy zmarłego zaapelowali o poszanowanie prywatności oraz godności rodziny, zaznaczając, że pogrzeb ma charakter ściśle prywatny i nie jest wydarzeniem medialnym.
- Rodzina Oksińskich zapowiedziała możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku naruszenia ich dóbr osobistych, prawa do prywatności lub bezprawnego wykorzystania wizerunków.
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Bliscy rodziny zamachowca z Krakowa, Michała Oksińskiego, wydali oświadczenie w sprawie uroczystości pogrzebowych.
Jak wskazano w komunikacie, zwracają się oni z prośbą do mediów o "uszanowanie prywatności, godności oraz żałoby naszej rodziny i osób najbliższych".
"Pogrzeb jest dla nas chwilą głębokiego smutku, osobistego pożegnania i refleksji. Nie jest wydarzeniem medialnym ani przestrzenią do prowadzenia relacji reporterskich, poszukiwania sensacji czy ingerowania w prywatne przeżycia rodziny" - wskazano w dalszej części oświadczenia bliskich rodziny Michała Oksińskiego.
Pogrzeb zamachowca z Krakowa. Na to rodzina nie wyraża zgody
W oświadczeniu rodzina przekazała, że uroczystości pogrzebowe mają charakter prywatny. W związku z tym podjęli decyzję o wprowadzeniu całkowitego zakazu obecności dla przedstawicieli mediów. Nie zezwalają także na rejestrowanie przebiegu pogrzebu, zarówno w kościele, jak i na cmentarzu.
Ponadto Oksińscy stanowczo sprzeciwiają się fotografowaniu członków rodziny i bliskich osób bez wyraźnej zgody. Nie pozwalają na próby przeprowadzenia wywiadów, zadawania pytań ani nawiązywania kontaktu podczas uroczystości.
Zaznaczają także, że nie zgadzają się na obecność fotoreporterów, kamer i ekip reporterskich w trakcie pogrzebu. W oświadczeniu wspomniano również o sprzeciwie wobec publikowania materiałów, naruszających prywatność, godność i dobre imię zmarłego oraz najbliższych, a także rozpowszechnianiu spekulacji czy niepotwierdzonych informacji dotyczących śmierci i życia prywatnego rodziny.
Rodzina Oksińskich wyraża sprzeciw
"Nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie naszej żałoby, wizerunku członków rodziny ani przebiegu uroczystości pogrzebowych do celów medialnych ani komercyjnych" - oświadczyła rodzina Oksińskich.
Podkreślono także, że w przypadku naruszenia dóbr osobistych, prawa do prywatności albo bezprawnego wykorzystywania wizerunków mogą podjąć kroki prawne.
"Prosimy, aby ten ostatni moment pożegnania pozostał przede wszystkim chwilą należącą do rodziny i najbliższych, a nie przedmiotem publicznego zainteresowania" - zaapelowała rodzina w oświadczeniu.