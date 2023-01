Rodzice walczą o życie swoich dzieci. W Sejmie powstał specjalny zespół

Oprac.: Mateusz Kucharczyk Polska

Powstał parlamentarny zespół ds. SMA, którego celem jest zrefundowanie terapii genowej dla 17 dzieci chorych na rdzeniowy zanik mięśni. Dzieciom tym nie należy się refundacja najdroższym lekiem świata, co zmusza ich rodziców do zbiórek pieniędzy. "Zwracamy się, by te pieniądze były zabudżetowane i będziemy działać na rzecz tego, by te pieniądze były zabudżetowane" - powiedziała Monika Falej z Lewicy.

Zdjęcie Zolgensma - najdroższy lek na SMA - nazywany jest "najdroższym lekiem świata". Ma być refundowany w Polsce. W miniaturce chłopiec chorujący na rdzeniowy zanik mięśni / 123RF/PICSEL // Anadolu Agency / Contributor / Getty Images