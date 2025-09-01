Rocznica wybuchu II wojny światowej. Obchody na Westerplatte

Na Westerplatte w obchodach 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej wzięli udział m.in. prezydent, premier, marszałek Sejmu oraz szef MON. - Musimy w końcu załatwić kwestie reparacji od państwa niemieckiego, których domagam się jako Prezydent RP - oświadczył Karol Nawrocki. Donald Tusk mówił z kolei, że "musimy rozumieć, kto jest wrogiem, a kto sojusznikiem".

Obchody 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte
Adam War¿awaPAP

Przed rozpoczęciem głównych uroczystości prezydent Karol Nawrocki złożył kwiaty na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. Towarzyszyli mu premier, marszałek Sejmu, szef MON i szef BBN.

Rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczystości na Westerplatte

Zgodnie z tradycją poranne uroczystości rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych, tuż przed godz. 4:45, bowiem o tej godzinie 1 września 1939 roku nastąpił niemiecki atak na polską Wojskową Składnicę Tranzytową, ulokowaną na gdańskim półwyspie.

Obok prezydenta RP Karola Nawrockiego, szefa rządu Donalda Tuska i wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w uroczystości brali udział m.in. marszałek Sejmu Szymon Hołownia, ministrowie, parlamentarzyści i samorządowcy.

Żołnierze Wojska Polskiego i zaproszeni goście odśpiewali hymn państwowy. Następnie na maszt została podniesiona flaga państwowa.

W dalszej części ceremonii zapłonął Znicz Pokoju. Następnie żołnierze odczytali Apel Pamięci, a bohaterstwo obrońców ojczyzny zostało uczczone salutem armatnim.

Następnie głos zabrał m.in. prezydent RP, a następnie premier, szef MON oraz marszałek Sejmu i zastępca prezydenta Gdańska.

    Karol Nawrocki na Westerplatte. Prezydent wspomniał o reparacjach

    - Dzisiaj z Westerplatte musi wybrzmieć jeszcze jeden sygnał, jedna prawda, co rozpoczęło się 1 września 1939 roku - mówił Karol Nawrocki.

    - Stają przed nami wielkie wyzwania w obliczu odradzającego się neoimperializmu postsowieckiej Federacji Rosyjskiej. Stają przed nami zadania budowania UE, NATO, które realizujemy z naszym partnerem handlowym i sąsiadem - z Niemcami, ze sprawcami II wojny światowej, którzy szli ręka w rękę z Sowietami, ze Stalinem - podkreślał.

    Jak oświadczył Nawrocki, "aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobre relacje partnerstwo musimy załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski domagam się jednoznacznie dla dobra wspólnego".

    - Reparacje nie będą alternatywą dla historycznej amnezji, ale Polska jako państwo przyfrontowe, najważniejsze państwo wschodniej flanki NATO, potrzebuje i sprawiedliwości, i prawdy, i jasnych relacji z Niemcami, ale także reparacji od państwa niemieckiego - stwierdził Nawrocki.

    Prezydent dodał, że "dobre jest tylko to bogactwo, które nie jest grzechem, a bogactwo zbudowane - owszem - i na ciężkiej pracy kolejnych generacji niemieckich, i wsparciu Niemiec po 1945 roku, ale także zbudowane na złamaniu Dekalogu, który mówi: Nie zabijaj i nie kradnij, a jak zabiłeś i ukradłeś to musisz winę wyznać, przeprosić i zadośćuczynić". Dla naszej wspólnej przyszłości, sojuszy, czekamy na reparacje - oznajmił.

    Prezydent zaapelował też o wsparcie rządu w domaganiu się od Niemiec reparacji. - Wierzę, że pan premier i rząd Polski wzmocni głos prezydent na arenie międzynarodowej i zbudujemy naszą prawdziwą bezpieczną przyszłość razem z naszymi zachodnimi sąsiadami - powiedział prezydent.

      "Musimy rozumieć". Donald Tusk podczas uroczystości na Westerplatte

      W trakcie uroczystości głos zabrał także premier Donald Tusk.

      - Najlepiej pokonać przeciwnika bez wojny. To powinno być dla nas święte przykazanie. Musimy być tak silni, musimy być tak mądrzy, musimy być tak zjednoczeni, aby już nigdy nikomu z żadnej ze stron świata nie przyszło do głowy, aby zaatakować naszą ojczyznę - mówił Tusk.

      - Musimy być mądrzy, a więc rozumieć, kto jest wrogiem, a kto jest sojusznikiem. Musimy rozumieć dobrze, skąd dzisiaj płynie to wielkie zagrożenie i z kim powinniśmy jednoczyć się w wysiłku obrony Polski, całego świata Zachodu, naszej cywilizacji, cywilizacji wolności - podkreślił premier, wymieniając Polskę i jej sojuszników, zjednoczoną Europę oraz NATO.

      Szef rządu podkreślił, że to wynik lekcji z osamotnienia Polski w 1939 roku - Nie ma alternatywy dla mądrego wyboru politycznego. Polska już nigdy nie może być sama. Polska nigdy nie może być słaba - dodał Tusk.

      Szef rządu stwierdził, że zjednoczenie wokół spraw bezpieczeństwa i pamięci nie jest łatwe - ale - jak zaznaczył - nie ma dla tego alternatywy. - W tych sprawach musimy być razem, w tych sprawach nie możemy mieć wątpliwości - podkreślił.

      - Musimy być mądrzy, musimy być silni, musimy być zjednoczeni. Naszym wyborem musi być wielkość, bo Polska albo będzie wielka, albo, jak w przeszłości, w ogóle nas nie będzie. Dlatego nie zastanawiajmy się nad tym, w tych sprawach musimy być razem, w tych sprawach nie możemy mieć wątpliwości. Odważni, silni, mądrzy, już nigdy nikomu nie ulegniemy - powiedział szef rządu.

      Po wystąpieniach nastąpiła modlitwa, a po ceremonii złożenia wieńców przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża uczestnicy wysłuchali "Hymnu do Bałtyku" oraz Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

        86 lat od wybuchu II wojny światowej

        W poniedziałek mija 86 lat od agresji III Rzeszy Niemieckiej na II Rzeczpospolitą - 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Ponad dwa tygodnie później - 17 września - do ataku na Polskę ruszyła także Armia Czerwona.

        Atak niemieckiego pancernika "Schleswig-Holstein" na polską składnicę wojskową na Westerplatte był jednym z pierwszych wydarzeń rozpoczynających II wojnę światową.

        Oddziały polskie pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego do 7 września 1939 roku bohatersko broniły placówki przed atakami wroga z morza, lądu i powietrza. Według rożnych źródeł, gdy wybuchły walki, w polskiej składnicy przebywało 210-240 Polaków. W walkach poległo 15 polskich żołnierzy, około 30 zostało rannych. Liczbę zabitych po stronie niemieckiej szacuje się na 50 żołnierzy, rannych - na około 120.

