"Obchody Święta Wojska Polskiego i 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej są okazją do mówienia o nauce płynącej ze zwycięstwa, którego skutki ukształtowały świadomość pokoleń Polaków. Obok tryumfu militarnego w sierpniu 1920 roku dokonał się drugi wielki tryumf w sercach i umysłach obywateli odrodzonej Rzeczypospolitej" - napisał Andrzej Duda w przesłaniu zamieszczonym we wtorek na stronie prezydenckiej kancelarii.

Andrzej Duda o bohaterach Bitwy Warszawskiej: Widzieli nadchodzące ze wschodu zagrożenie

"Tamtego upalnego lata Bitwę Warszawską wygrali ochotnicy, którzy wyszli do walki wprost ze swoich wsi i miasteczek. Wszyscy oni urodzili się pod zaborami. Wielu walczyło na frontach I wojny światowej. Wszyscy poznali jej oblicze. Znali smak niewoli, dlatego widząc nadchodzące od wschodu zagrożenie utraty niedawno odzyskanej wolności, chwycili za broń" - napisał prezydent.

Andrzej Duda: Naród polski zatrzymał pochód bolszewików na zachód Europy

"Mimo to kolejne pokolenia Polaków wychowywane w niewoli przekazywały swoim dzieciom najcenniejszy dar - polskość. Taki właśnie naród, tacy Polacy w sierpniu 1920 roku pokonali bolszewików, zatrzymując ich pochód na zachód Europy" - zaznaczył.

"Dziś nie sposób mówić o bohaterach Bitwy Warszawskiej bez opisu tła, które ich ukształtowało. Każdy z nich, podejmując decyzję o wyjściu na pole bitwy, niósł w sobie bagaż doświadczeń rodziców i dziadków, wychowanych w cieniu 1795, 1830 i 1863 roku. Każdy z nich, stając oko w oko z czerwoną zarazą i pokonując ją, napisał nową kartę historii. Jej tytuł to 'sierpień 1920', a treść to nasza duma, chwała oręża i niezłomność" - napisał prezydent.

"Dziś polski żołnierz ma swoje wielkie święto, dziękujemy za waszą służbę" - przekazała we wtorek, 15 sierpnia, Kancelaria Prezydenta.

W załączonym do wpisu na Twitterze materiale filmowym wykorzystano zdjęcia z wojskowych ćwiczeń i fragment wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy z ubiegłorocznych obchodów święta na placu marszałka Józefa Piłsudskiego.

Rano Andrzej Duda złożył też wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. W ramach wtorkowych uroczystości wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą zaplanował o godz. 10.00 udział we mszy św. za ojczyznę i polskich żołnierzy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

W południe tradycyjnie, jak co roku, przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zaplanowano uroczystą odprawę wart, z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych.

Święto Wojska Polskiego. Co będzie się działo 15 sierpnia?

Kulminacja centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego to defilada wojskowa zorganizowana pod hasłem "Silna Biało-czerwona", która ruszy na Wisłostradzie o godz. 14. Weźmie w niej udział ok. 2 tys. żołnierzy, ok. 200 sztuk różnego rodzaju sprzętu wojskowego i 92 statki powietrzne.