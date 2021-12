W piątek przeprowadzono w tym szpitalu dwa pierwsze zabiegi RIRS (Retrograde Intarenal Surgery) u pacjentek w wieku 14 i 17 lat. To jeden z najbardziej skomplikowanych zabiegów endoskopowych stosowanych w leczeniu kamicy układu moczowego. Do tej pory wykonywano go jedynie u dorosłych.

Większa precyzja i bezpieczeństwo

Pionierski zabieg przeprowadziła dr n. med. Joanna Samotyjek. - Dzięki robotowi możemy precyzyjniej nawigować i poruszać się wewnątrz nerki. Możliwość pracy tym robotem jest ukoronowaniem naszych starań o to, by nasi pacjenci byli leczeni jak najbezpieczniej i jak najbardziej profesjonalnie - powiedziała, cytowana w komunikacie, profesor Beata Jurkiewicz, kierownik pionu zabiegowego szpitala w Dziekanowie Leśnym.

Urządzenie zapewnia większą precyzję i bezpieczeństwo. Korzyści z jego stosowania odczuwają także lekarze. Avicenna gwarantuje im większą ergonomię pracy oraz chroni przed promieniami RTG. Jak podkreślił, cytowany w komunikacie, marszałek Adam Struzik, mazowieckie szpitale coraz częściej inwestują w najnowocześniejsze technologie.

Centrum Leczenia Kamicy

W szpitalu dziecięcy w Dziekanowie Leśnym działa Centrum Leczenia Kamicy, do którego trafiają pacjenci w wieku do 18 lat z całej Polski. Tutejsi specjaliści wykonują rocznie ok. pięciuset małoinwazyjnych zabiegów u dzieci z kamicą. Dzięki zastosowaniu robota medycznego zabiegi będą jeszcze bezpieczniejsze i mniej uciążliwe dla pacjentów.

Zakup robota Avicenna był możliwy dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego.

