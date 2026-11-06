W skrócie Roberta Metsola wystąpiła w polskim Sejmie, gdzie podkreśliła niezłomność Polski oraz konieczność jedności Europy wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń.

Szefowa Parlamentu Europejskiego przyznała, że Europa powinna wcześniej posłuchać polskich ostrzeżeń dotyczących zagrożenia ze strony Rosji i Kremla.

Podczas wizyty w Polsce Roberta Metsola spotkała się m.in. z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Roberta Metsola, otwiera się w nowym oknie w piątek spotkała się z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym, otwiera się w nowym oknie, a następnie wygłosiła przemówienie w Sejmie.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego rozpoczęła od przypomnienia słów Wisławy Szymborskiej która napisała, że "znamy się tylko na tyle, na ile nas sprawdzono".

Szefowa PE w Sejmie. Mówiła o "niezłomności" Polski

- Jeżeli można powiedzieć tak o ludziach, można tak powiedzieć również o narodach. A bardzo niewiele narodów było tak przetestowanych, tak sprawdzonych jak Polska. Jednak Polska zawsze pokazywała i pokazuje, co oznacza możliwość wyłonienia się z takiego testu silniejszą, bardziej sprawiedliwą i dumniejszą - mówiła Metsola.

- Najtwardsza stal jest wykuwana w najgorętszym ogniu, a polska stal, tak jak polski duch, jest niezłomna - dodał szefowa PE.

- Jestem patriotką i jestem europejką. Ci z nas pochodzący z pokolenia Karola Wojtyły wiedzą, że nie ma sprzeczności pomiędzy tymi dwoma terminami - zaznaczyła.

Metsola przypomniała też o wydarzeniach historycznych, prowadzących do zjednoczenia Europy, takich jak upadek muru berlińskiego.

Roberta Metsola o przyszłości UE. "Musimy być otwarci na reformę"

Mówiła również o współczesnych wyzwaniach stojących przed Unią Europejską.

- Nie jesteśmy idealni, musimy być otwarci na reformę, na zmianę, naprawianie tego, co musi być naprawione, ale ostatecznie świat z Unią Europejską jest miejscem lepszym dla nas wszystkich - stwierdziła.

- Czasami konieczne jest, byśmy przypominali sobie, a także ludziom, którym służymy, jaka jest stawka, jak daleko razem dotarliśmy i co możemy stracić - wskazała szefowa PE.

- Nie jestem tutaj po to, żeby dawać wam wykład, nie jestem tutaj, żeby was pouczać. Jestem tutaj, byśmy my wszyscy zakasali rękawy i pracowali razem - zaapelowała.

Doceniła też wkład Polski w kształtowanie polityki unijnej. - Polska naprzód pcha Europę. To właśnie Polska ostrzega nas o zagrożeniu ze Wschodu. To Polska mówi nam, gdy idziemy za daleko, za szybko albo niewystarczająco daleko - zaznaczyła.

W swoim przemówienia stwierdziła też, że Europa musi "pójść dalej" w kwestiach gospodarczych i realizować "inwestycje, które podnoszą poziom życia".

W trakcie przemówienia przewodniczącej Parlamentu Europejskiego w sali sejmowej pojawiły się zdjęcia sprzed budynku Trybunału Konstytucyjnego oraz transparenty. Jeden z nich głosi: "Tusk-dyktator". To manifestacja polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Metsola w Sejmie o rosyjskim zagrożeniu. "Mieliście rację"

Zdaniem Roberty Metsoli, UE powinna "posłuchać wcześniej" Polski w kwestii zagrożenia ze strony Rosji.

- Polska zauważyła niebezpieczeństwa znacznie wcześniej niż my. Przez lata ostrzegaliście nas na temat Rosji, na temat zależności energetycznej, na temat tego, do czego zdolny jest Kreml. Zbyt wielu w Europie nie słuchało - przyznała.

- A mieliście rację, Europa powinna was usłyszeć wcześniej. Dzisiaj nikogo nie trzeba już przekonywać - przyznała.

- Europa konsekwentnie inwestuje w bezpieczeństwo i obronność. Polska wie, co to znaczy stać na pierwszej linii obrony Europy. Nielegalna agresja rosyjska na Ukrainie, instrumentalizacja migracji z Białorusi, drony nad waszym terytorium, sabotaż linii kolejowej - wyliczała.

Dodała, że polskie państwo przyjęło te wyzwania "z determinacją i jasnością celu". - Kiedy testowane jest bezpieczeństwo Polski, de facto testowane jest bezpieczeństwo Europy i musimy stać razem ramię w ramię. Nigdy nie zapomnimy, że kiedy rosyjska wojna zapukała do ukraińskich drzwi, Polska otworzyła własne drzwi Ukrainie - przypomniała Metsola.

Roberta Metsola w Sejmie. Padło zdanie po polsku

Na zakończenie swojego przemówienia szefowa PE przypomniała słowa papieża Jana Pawła II w języku polskim.

- Europa potrzebuje Polski. Polska potrzebuje Europy - mówiła.

- Było to stwierdzenie prawdziwe wówczas i jest takie dzisiaj. Niech żyją nasze parlamenty. Niech żyje Polska. Niech żyje Europa - zakończyła swoje wystąpienie Roberta Metsola.

Roberta Metsola w Polsce. Spotkała się z Tuskiem i Nawrockim

Wcześniej podczas wspólnego wystąpienia z Czarzastym podziękowała za zaproszenie i przekazała, że wśród tematów rozmów były m.in. kwestie bezpieczeństwa.

- Zauważamy wzrastające zagrożenie hybrydowe w Polsce i w innych miejscach w Europie. Polska od dawna wzywa na alarm co do zagrożenia ze strony Wschodu, a Europa również to słyszy. W całej Europie inwestujemy w obronę oraz przygotowanie do naszej obrony. Dziękuję Polsce za przewodzenie w tym procesie, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w NATO - mówiła Metsola.

Czarzasty dodał, że rozmawiano też m.in. o rozszerzeniu Unii Europejskiej, w tym o Ukrainę, która mogłaby przystąpić do UE "wcześniej czy później, po spełnieniu wszystkich warunków, po zabezpieczeniu również interesów między innymi Polski".

O godz. 11:30 Metsola ma odebrać Nagrodę Orła Jana Karskiego, która została przyznana Parlamentowi Europejskiemu. Zaplanowane jest także jej spotkanie z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Metsola przebywa w Polsce od czwartku, gdy spotkała się z premierem Donaldem Tuskiem, otwiera się w nowym oknie, a następnie z prezydentem Karolem Nawrockim, otwiera się w nowym oknie.

"Europa jest silniejsza, gdy stoimy razem. Witamy w Warszawie, Roberto!" - napisał szef rządu w mediach społecznościowych.

Rozwiń

Kancelaria Prezydenta RP, otwiera się w nowym oknie przekazała, że Metsola została przyjęta przez głowę państwa w Pałacu Prezydenckim, otwiera się w nowym oknie. "Rozmowa dotyczyła kwestii europejskich, m. in. polityki klimatycznej, migracji, nowej perspektywy budżetowej UE oraz procesu rozszerzania Wspólnoty o nowych członków" - poinformowano.

Szefowa PE pojawiła się także w Szkole Głównej Handlowej, gdzie otrzymała medal 120. rocznicy SGH.

Rozwiń

Metsola pełni funkcję przewodniczącej Parlamentu Europejskiego od 2022 r. W lipcu 2024 r. wybrano ją na drugą kadencję, trwającą 2,5 roku.



