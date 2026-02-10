Robert Telus wróci w szeregi PiS? Bochenek ogłasza, zareagował Kierwiński

W skrócie Robert Telus został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości w związku ze sprawą działki pod CPK.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że Telus zostanie przywrócony, a jego wina nie potwierdziła się w toku wewnętrznej komisji.

Decyzja o odwieszeniu Telusa została skomentowana przez Marcina Kierwińskiego, który odniósł się do wydarzenia w mediach społecznościowych.

O dalszym losie posła Roberta Telusa Rafał Bochenek poinformował na antenie radia TOK FM. Jak podkreślił, "PiS bardzo stawia na krystaliczną czystość polityków".

- Uruchomiliśmy komisję w sprawie pana Telusa, marszałek Witek przesłuchała go. Zespół jest wewnętrzny i ustalenia komisji są również wewnętrzne, ale Robert Telus raczej zostanie przywrócony, jego wina nie potwierdza się z tym, co mówią media - stwierdził.

Zawieszenie Roberta Telusa. Rzecznik PiS ogłasza: Raczej zostanie przywrócony

Rzecznik PiS zaznaczył także, że o wszystkim na bieżąco informowany jest prezes Jarosław Kaczyński. Sprawę skomentował w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński.

"PiS to stan umysłu. Bochenek rozgrzeszył Telusa, zapowiadając koniec jego banicji z PiS. Gość jest znowu kryształowy, afery z działką nie było. Oni chcą wrócić do władzy właśnie po to, żeby przywrócić 'Ojczyznę dojną'" - napisał na platformie X.

Afera z działką pod CPK. Robert Telus wróci w szeregi PiS?

Poseł Robert Telus, wraz z Rafałem Romanowskim, zostali zawieszeni w prawach członków Prawa i Sprawiedliwości decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Politycy mieli rzekomo związek ze sprawą sprzedaży działki przeznaczonej pod budowę CPK.

Przez sprzedany grunt miała przebiegać linia kolei dużej prędkości łącząca Warszawę i nowopowstające lotnisko. Dziennikarskie śledztwo wykazało, że jeszcze przed dokonaniem transakcji Telus, pełniący wtedy funkcję ministra rolnictwa, odwiedził firmę Dawtona, która kupiła grunt.

Ostatecznie transakcja sprzedaży opiewająca na 22,8 mln zł została zawarta 1 grudnia 2023 r., krótko przed oddaniem władzy przez PiS.

Sprawa działki pod CPK. KOWR odzyska ziemię

Telus bezpośrednio po ogłoszeniu decyzji władz PiS podkreślił, że traktuje ją jako "wyraz troski o dobro naszej formacji i jej wiarygodność".

"Nie miałem żadnej wiedzy o tej transakcji ani o fakcie, że taka działka była sprzedawana. Jestem pewien, że sprawa zostanie szybko i rzetelnie wyjaśniona" - oświadczył wtedy.

Na początku listopada 2025 roku wiceprezes Dawtony, Piotr Wielgomas, po spotkaniu z szefem KOWR-u Henrykiem Smolarzem, zgodził się na zwrot nieruchomości za cenę, jaka została wskazana w pierwotnym akcie notarialnym.

