W ocenie wieloletniego organizatora Marszu filmowa kwestia "pokazuje, jak te elity lewicowo-liberalne zupełnie intelektualnie odjechały od rzeczywistości, jak one się izolują od polskiego społeczeństwa". - W najbliższym czasie można się spodziewać tego, że złożę wraz z innymi uczestnikami Marszu Niepodległości pozew w stosunku do pana Stuhra i pani Holland za ten fragment - zapowiedział w rozmowie z portalem wpolityce.pl.

Bąkiewicz chce pozwać Holland i Stuhra. "Zieloną granicę" nazywa paszkwilem

Jak uściślił Bąkiewicz, powoła się na to, że " pani Agnieszka Holland stworzyła paradokument , bo mówi, że ma silne dowody na to, że zaprezentowane w filmie sytuacje są prawdziwe". - Na pewno będę działał prawnie w zakresie tego paszkwilu i słów wypowiedzianych przez pana Stuhra - powiedział.

Dodał, że rozmawia ze znanymi opinii publicznej osobami, które były uczestnikami Marszu Niepodległości o tym, by podpisały się pod takim pozwem. - Chodzi o to, żebym to nie był tylko ja, ale i uznane osoby. To będą pewnie znani profesorowie, adwokaci, naukowcy i inne osoby szerzej znane medialnie - wyliczył.