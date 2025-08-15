Szykują się zmiany. Sprzedaż nieruchomości będzie prostsza

Do tej pory osoby chcące zbyć majątek odziedziczony po bliskich lub przekazany im w formie darowizny musiały przedłożyć notariuszowi zaświadczenie z urzędu skarbowego. W ten sposób udowadniały, że podatek od spadku i darowizn został przez nie odpowiednio uregulowany - zapłacony, przedawniony lub anulowany. Bez stosownego zaświadczenia nie mogło dojść do sprzedaży.

Nowelizacja znacznie upraszcza sprzedaż np. nieruchomości. Od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy nie będzie wymagane przedkładanie zaświadczenia od fiskusa, o ile spadek lub darowizna otrzymana była od najbliższej rodziny. Wówczas jest zwolniona z podatku.

Jak skorzystać z uproszczonej procedury?

Warunkiem skorzystania z prostszych zasad zbycia spadku jest zgłoszenie go w odpowiednim momencie. W chwili nabycia darowizny i powstania obowiązku podatkowego lub od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w sprawie nabycia spadku nabywca ma obowiązek zgłosić ten fakt urzędowi skarbowemu w ciągu sześciu miesięcy.

W nowelizacji ustawy podpisanej przez prezydenta istnieje również zapis dotyczący rent prywatnych. Także w ich przypadku zostanie mocno uproszczona biurokracja.

Darczyńca oraz osoba przyjmująca rentę prywatną nie będą musiały już składać comiesięcznych deklaracji podatkowych dotyczących przekazanej renty, jak miało to miejsce dotychczas. Po wejściu zmian będzie trzeba złożyć jedną deklarację podatkową i uiścić jeden podatek obliczany na podstawie całej wartości świadczeń wypłacanych w postaci comiesięcznej renty.

Jeśli umowa dotycząca renty prywatnej jest podpisana na czas nieokreślony, podatek obliczany jest na podstawie wartości renty, jaka będzie przekazana w ciągu 10 lat.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Nowelizację do ustawy o podatku od spadku i darowizn prezydent podpisał 1 sierpnia 2025 r. Ustawa wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji.

"Szczerze o pieniądzach": Otwarty Notariat Ernest Bodziuch Szczerze o pieniądzach