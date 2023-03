Rewolucja w wyjazdach do sanatorium. Nowe zasady wejdą w życie 17 marca

17 marca wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wystawiania skierowań na pobyt w sanatorium. Po tej dacie skierowania do sanatorium i na rehabilitację uzdrowiskową będą wystawiane w formie elektronicznej. To efekt rozporządzenia Ministra Zdrowia opublikowanego 2 marca w Dzienniku Ustaw. Do kiedy będzie można wykorzystać skierowania wystawione na papierze?

Zdjęcie 17 marca wchodzą w życie zmiany przy wystawianiu skierowań na pobyty w sanatorium. / 123RF/PICSEL