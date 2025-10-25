W skrócie Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska formalnie łączą się, tworząc jedną partię.

Konwencja krajowa Platformy ma ujawnić nową nazwę i logo ugrupowania; Nowoczesna rozwiązuje się, a Inicjatywa Polska planuje podobny krok.

Nowa partia wybierze władze do połowy stycznia, rozpoczynając prace programowe przed wyborami 2027.

Do zjednoczenia trzech ugrupowań - Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej - miało dojść już wcześniejszą jesienią, jednak sprawę opóźniły najpierw wydarzenia krajowe, a potem negocjacje, zwłaszcza na szczeblu regionalnym. Ostatecznie "zielone światło" połączeniu w zeszłym tygodniu dał zarząd Platformy Obywatelskiej, który w ten piątek, tuż przed konwencją, zebrał się jeszcze raz.

Na sobotniej konwencji krajowej PO, określanej jako "zjednoczeniowa", ujawniona ma być nowa nazwa partii oraz jej logo. Wszystko wskazuje na to, że politycy będą chcieli zjednoczyć się pod szyldem Koalicji Obywatelskiej - funkcjonującej od lat nazwy, która jest nazwą klubu parlamentarnego i była nazwą koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach parlamentarnych z 2019 oraz 2023 r. Prawdopodobne jest również, że nowym logiem będzie biało-czerwone serce, które stało się znakiem rozpoznawczym parlamentarzystów KO.

Zjednoczenie Koalicji Obywatelskiej. "Były sygnały, że są osoby, które tego nie chcą"

Po tym, jak Platforma Obywatelska dokona zmian w swoim statucie, nowe ugrupowanie wybierze swoje władze na wszystkich szczeblach. W wyborach wezmą udział ci członkowie Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polskiej, którzy złożą akces do nowej partii. Spodziewane jest, że zrobi to zdecydowana większość, ale nie wszyscy.

- Były sygnały, że są osoby, które po prostu tego nie chcą. Przecież swego czasu Nowoczesna, podobnie jak Polska 2050, powstawała w kontrze do PO - powiedział PAP anonimowo jeden z parlamentarzystów.

Inny z rozmówców PAP podkreślił, że działacze Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polskiej do nowej partii zostaną przyjęci na "warunkach specjalnych" zakładających m.in. zniesienie obecnego wymogu co najmniej sześciomiesięcznej przynależności do ugrupowania przed wzięciem udziału w wyborach.

Zdaniem sekretarza generalnego PO Marcina Kierwińskiego wybory powinny odbyć się w ciągu miesiąca od konwencji zjednoczeniowej.

- Jest jeszcze coś takiego jak sąd rejestrowy, który musi zarejestrować zmiany statutu i to trochę od tego uzależniamy. Zwyczajowo jest to między trzy a sześć tygodni. Zakładamy około cztery tygodnie - tłumaczył w tym tygodniu.

Z informacji PAP wynika, że cykl wyborczy powinien zakończyć się najpóźniej w połowie stycznia. Jego ostatnim elementem ma być wybór zarządu nowej partii, którego dokonuje Rada Krajowa. Prawdopodobne jest, że dojdzie do tego 24 stycznia w gdańskiej Hali Olivia. Data i miejsce są symboliczne - to tam właśnie w 2001 r. odbył się zjazd, na którym Platformę Obywatelską - funkcjonującą najpierw jako stowarzyszenie - założyli Donald Tusk, Maciej Płażyński i Andrzej Olechowski.

Dzień przed sobotnim wydarzeniem konwencję krajową, na której przegłosowana została uchwała o rozwiązaniu partii, zwołała Nowoczesna - od tego momentu partia formalnie nie istnieje, a za dokończenie procesu jej rozwiązania odpowiadać będzie likwidator Michał Prądzyński. Inaczej wygląda to w przypadku Inicjatywy Polskiej, która taką decyzję ma dopiero przed sobą. Jak poinformował PAP wiceprzewodniczący tej formacji, europoseł Dariusz Joński, kongres, na którym partia podejmie decyzję o rozwiązaniu, odbędzie się 15 listopada.

KO się jednoczy. Zieloni osobnym bytem

Spodziewane jest, że obok premiera, szefa PO Donalda Tuska, głos w sobotę zabiorą szef Nowoczesnej Adam Szłapka oraz szefowa Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka, którzy mają otrzymać stanowiska we władzach centralnych nowej partii.

W połączeniu udziału nie weźmie czwarty filar KO, czyli Zieloni. W przyjętym w czwartek stanowisku Rady Krajowej "z zadowoleniem odnotowano", że Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska uznają "programową i tożsamościową odrębność" tej partii będącej częścią Europejskiej Partii Zielonych.

Jednocześnie - w związku z planowanym połączeniem oraz wyborem nowych władz Zielonych - Rada Krajowa uznała potrzebę oceny dotychczasowej współpracy oraz zarekomendowała - w przypadku pozostania w koalicjach - utworzenie klubów, które w nazwie klubu uwzględniają obecność Zielonych.

Sobotnia konwencja krajowa będzie miała swoją programową kontynuację w niedzielę, kiedy to politycy KO oraz eksperci spotkają się w Centrum Nauki Kopernik, gdzie pod hasłem "Demokracja równych szans" będą dyskutować o wyzwaniach m.in. w dziedzinie konkurencyjności gospodarki czy energetyki jądrowej.

Wydarzenie, organizowane przez Instytut Obywatelski, czyli think-tank stanowiący eksperckie zaplecze PO, otworzy wiceszef PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a zamknie premier Donald Tusk. Wśród jego uczestników znaleźli się m.in. wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, wiceminister energii Wojciech Wrochna, wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak oraz wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer.

