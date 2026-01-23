Rewolucja w KRS. Sejm podjął decyzję

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Aktualizacja

Sejm przyjął nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy Kodeks wyborczy. Projekt przewiduje m.in., że 15 sędziów członków KRS będzie wybieranych w bezpośrednich i tajnych wyborach. Ponadto ustawa ma pozbawiać mocy prawnej uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych po 2018 roku. Propozycja rządu spotkała się ze stanowczym sprzeciwem opozycji.

Sala obrad parlamentu wypełniona licznymi posłami siedzącymi przy swoich miejscach, widoczna mównica oraz trybuna dla przemawiającego, duża polska flaga na ścianie i godło państwowe.
Sejm przyjął nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy Kodeks wyborczyJacek Szydlowski Agencja FORUM

W skrócie

  • Sejm przyjął nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy Kodeks wyborczy, wprowadzając m.in. bezpośrednie wybory sędziów do KRS.
  • Nowelizacja przewiduje unieważnienie uchwał KRS podjętych po 2018 roku, z wyjątkiem tych dotyczących tzw. początkujących sędziów.
  • Propozycja ustawy spotkała się ze sprzeciwem opozycji, która krytykuje zapisy dotyczące weryfikacji sędziów i potencjalnego chaosu w sądownictwie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Za przyjęciem nowelizacji ustawy głosowało 232 posłów. Wśród nich było 150 parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, 30 z PSL, 28 przedstawicieli Polski 2050, 21 z Lewicy oraz trzech posłów niezrzeszonych.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Przeciw było 183 posłów. Wśród nich znalazło się 171 parlamentarzystów z PiS, ośmiu z Konfederacji, trzech z Konfederacji Korony Polskiej oraz jeden niezrzeszony.

Wstrzymało się 12 parlamentarzystów - pięciu z Konfederacji, trzech z partii Razem, trzech z ugrupowania Demokracja oraz jeden niezrzeszony.

W trakcie głosowania na sali plenarnej Sejmu nieobecnych było 33 parlamentarzystów. Najwięcej, bo 17 z PiS. Ponadto wśród nich było sześciu posłów KO, dwóch z PSL, trzech z Polski 2050, trzech z Konfederacji i po jednym z partii Razem oraz ugrupowania Demokracja.

Zobacz również:

Przeszukanie w budynku KRS. Prokuratura poinformowała o zakończeniu czynności
Polska

Awantura i przeszukanie w gmachu KRS. Nowy komunikat prokuratury

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

    Sejm. Rząd przygotował rewolucję w KRS

    Przypomnijmy, że projekt tzw. ustawy praworządnościowej przewiduje m.in. pozbawienie mocy prawnej uchwał Krajowej Rady Sądownictwa, podjętych po 2018 r. - czyli przez KRS, której sędziowscy członkowie są powoływani przez Sejm - zawierających wnioski o powołanie do pełnienia urzędu sędziego, z wyłączeniem wniosków obejmujących grupę tzw. początkujących sędziów.

    Ponadto nowelizacja ustawy stanowi, iż 15 sędziów - członków KRS - będzie wybieranych w bezpośrednich i tajnych wyborach, organizowanych przez PKW, przez wszystkich sędziów, a nie - jak dotychczas - przez Sejm.

    Według projektu w nowo ukształtowanej Radzie ma znaleźć się reprezentacja wszystkich rodzajów i szczebli sądów.

    Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiadało, że mają również zostać wyeliminowane mechanizmy sprzyjające wpływom politycznym w procesie powoływania sędziów.

    Ustawa praworządnościowa spotkała się ze sprzeciwem opozycji

    Propozycja spotkała się jednak ze sprzeciwem opozycji. Sebastian Kaleta złożył w imieniu klubu PiS wniosek o odrzucenie projektu w całości w pierwszym czytaniu. Poseł skrytykował m.in. ministra sprawiedliwości, mówiąc, że proponowane przez niego zmiany dążą do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości

    Zobacz również:

    Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek o na sejmowej dyskusji ws. KRS
    Polska

    Awantura o KRS w Sejmie. Spięcie Żurka z Pawełczyk-Woicką

    Mateusz Balcerek
    Mateusz Balcerek

      Swoją opinię o projekcie ustawy wygłosiła w Sejmie także szefowa KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka.

      Oceniła, że jest to projekt o weryfikacji wszystkich sędziów powołanych na wniosek KRS od 7 marca 2018 r. do 13 maja 2026 r. oraz "wszystkich wyroków, które wydali".

      Jak mówiła, łatwość wznawiania postępowań na podstawie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przyniosłaby chaos i bałagan oraz oznaczałaby "koniec sądownictwa".

      - Ten projekt, który został przedłożony do Sejmu to dzieło szaleństwa. Powiedzieć, że jest niekonstytucyjny, to nic nie powiedzieć - mówiła w środę z mównicy sejmowej.

      W odpowiedzi na te oskarżenia Waldemar Żurek stwierdził, że Pawełczyk-Woicka "sama jest neosędzią, więc występuje we własnej sprawie". Dodał, że musiała ona wiedzieć, że sędziowie, którzy godzili się na wzięcie udziału w konkursach przed KRS w obecnym kształcie "będą musieli te konkursy kiedyś powtórzyć".

      Ostatecznie Sejm nie zgodził się w środę na odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Za odrzuceniem projektu w I czytaniu głosowało wówczas 185 posłów, przeciw było 232, a od głosu wstrzymało się pięciu parlamentarzystów.

      Zobacz również:

      Waldemar Żurek skomentował sprawę rozwodową, w której orzekał neosędzia
      Polska

      Rozwód widmo. Powstał chaos, bo orzekał "neosędzia". Reaguje minister Żurek

      Joanna Mazur
      Joanna Mazur
      "Polityczny WF": Opcja atomowa. Hołownia porzuci Polskę 2050?INTERIA.PL

      Najnowsze