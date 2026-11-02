Spis treści: Mobbing w pracy. Zmiana w definicji słowa i działania zapobiegające naruszeniom Co się zmieni w Kodeksie pracy? Pracodawcy z nowym obowiązkiem Firmy zatrudniające co najmniej 10 osób. Będą mieć ważny obowiązek Jak powinien wyglądać regulamin dotyczący działań przeciwko mobbingowi i dyskryminacji? Ile czasu będzie na wprowadzanie i dostosowanie regulaminu w miejscu pracy?

Wprowadzone zmiany wynikają z ustawy z dnia 19 czerwca 2026 roku o zmianie Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Akt ten opublikowano 4 sierpnia bieżącego roku w Dzienniku Ustaw (poz. 1046). Nowe przepisy wchodzą w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia, czyli 5 listopada 2026 roku.

Mobbing w pracy. Zmiana w definicji słowa i działania zapobiegające naruszeniom

Wchodzące w życie nowe przepisy Kodeksu pracy przynoszą kluczowe zmiany w obszarze ochrony praw pracowników, doprecyzowując samą definicję mobbingu oraz nakładając na pracodawców nowe obowiązki. Dotychczasowa ochrona przed niepożądanymi zachowaniami w miejscu pracy została znacząco rozszerzona. Od teraz przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji oraz naruszaniu godności i dóbr osobistych pracowników stanie się systematycznym obowiązkiem prawnym każdej firmy.

Co się zmieni w Kodeksie pracy? Pracodawcy z nowym obowiązkiem

Ustawa przewiduje, że pracodawcy będą zobligowani do systematycznego przeciwdziałania i zapobiegania mobbingowi w pracy. Przede wszystkim ma to mieć formę działań prewencyjnych, wykrywania i właściwego reagowania na mobbing, działań naprawczych oraz wsparcia osób, które zostały dotknięte mobbingiem.

Tym samym ustawa przewiduje przeciwdziałanie na każdym etapie - od zapobiegania, poprzez reagowanie, po pomoc poszkodowanym po wykryciu problemu.

Firmy zatrudniające co najmniej 10 osób. Będą mieć ważny obowiązek

Regularne przeciwdziałanie mobbingowi będzie dotyczyło każdego pracodawcy, bez względu na liczbę pracowników. Niemniej formalne wymagania obejmą pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 10 pracowników. Zgodnie z ustawą będą oni musieli wprowadzić w regulaminie określone reguły, procedury i częstotliwość działań w takich obszarach jak:

przeciwdziałania naruszaniu godności oraz innych dóbr osobistych pracowników,

przeciwdziałania naruszaniu zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz dyskryminacji w zatrudnieniu,

przeciwdziałania mobbingowi,

zasady uzgadniania treści regulaminu ze związkami zawodowymi lub z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Ponadto nie dotyczy to jedynie mobbingu, w regulaminie muszą być również uwzględnione inne niepożądane zachowania w pracy.

Jak powinien wyglądać regulamin dotyczący działań przeciwko mobbingowi i dyskryminacji?

Regulamin musi precyzyjnie określać zasady funkcjonowania firmy w trzech głównych obszarach: przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji oraz naruszaniu godności i innych dóbr osobistych pracowników.

Zgodnie z ustawą dokument ten powinien zawierać:

Reguły i zasady postępowania - jasne wytyczne dotyczące dopuszczalnych i niedopuszczalnych zachowań w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji, relacji w zespole oraz oceny pracy. Procedury zgłaszania i reagowania - ścieżkę postępowania w przypadku wystąpienia naruszeń, w tym zasady zgłaszania incydentów, prowadzenia postępowań wyjaśniających (np. powoływanie komisji antymobbingowej), procedury naprawcze oraz formy udzielania wsparcia osobom dotkniętym mobbingiem lub dyskryminacją. Częstotliwość działań - harmonogram prowadzenia cyklicznych działań prewencyjnych, np. szkoleń dla kadry i pracowników oraz regularnego weryfikowania i wykrywania ewentualnych nieprawidłowości. Tryb uzgodnienia ze stroną społeczną - treść regulaminu musi zostać uzgodniona z zakładowymi organizacjami związkowymi, a w przypadku ich braku - z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy (organizacje/przedstawiciele mają 30 dni na uzgodnienie projektu od momentu jego przedstawienia).

Ile czasu będzie na wprowadzanie i dostosowanie regulaminu w miejscu pracy?

Pracodawcy mają sześć miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na dostosowanie dotychczasowego regulaminu pracy do nowych wymagań lub na wydanie odrębnego regulaminu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Biorąc pod uwagę, że ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 5 listopada 2026 r., pracodawcy będą mieli czas na wdrożenie lub aktualizację przepisów wewnętrznych do 5 maja 2027 roku.

Przy czym samo działanie zapobiegające mobbingowi obowiązuje od dnia wejścia ustawy w życie, termin półroczny dotyczy jedynie dostosowania przepisów w regulaminach.

Źródło: Ustawa z dnia 19 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2026 r. poz. 1046)



