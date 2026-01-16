Rewolucja w armii. Program, który "wyznacza kierunki transformacji"

"Trwa wdrażanie Programu Rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039 - strategicznego dokumentu wyznaczającego kierunki transformacji Wojska Polskiego na najbliższe 15 lat" - przekazała armia. Jak dodano w komunikacie, program ten wyznacza kierunki transformacji Wojska Polskiego.