Spis treści: Poczta Polska wprowadza przełomowe zmiany Pracowników Poczty Polskiej również czekają zmiany

Poczta Polska wprowadza przełomowe zmiany

Jak donosi Fakt, prezes spółki Sebastian Mikosz zapowiedział, że w placówkach Poczty Polskiej będzie można założyć konto bankowe, wziąć kredyt, czy kupić ubezpieczenie. To nowe, rewolucyjne produkty, które mają pochodzić z oferty Banku Pocztowego, spółek ubezpieczeniowych grupy operatora pocztowego oraz wybranych partnerów zewnętrznych.

Co ważne, usługi finansowe będą realizowane przez specjalnie przeszkolonych pracowników, którzy zajmą się wyłącznie tym segmentem działalności.

To jednak nie koniec sporych zmian.Poczta Polska planuje także zainwestować około 1 mld zł w nowoczesne systemy informatyczne. Sebastian Mikosz przyznał na łamach pisma, że spółka ma blisko dwudziestoletnie opóźnienia w obszarze informatycznym. A to ma czynić inwestycje w IT absolutnym priorytetem w ramach nowej strategii.

Oprócz powyższych zmian Poczta Polska walczy o pozostanie dostawcą dla sądów i prokuratury. Spółka prowadzi rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości, jednak niektóre założenia stawiane w przetargu, co przyznaje sam prezes, są trudne do spełnienia. Nie sposób jednak się im dziwić, skoro, jak informuje Monika Krześniak-Sajewicz z Interii Biznes, Poczta Polska ma problemy z dostarczaniem przesyłek sądowych i urzędowych.

Pracowników Poczty Polskiej również czekają zmiany

Nowy model obsługi finansowej zakłada wyraźne rozdzielenie ról w placówkach. Zamiast obciążać dotychczasowych pracowników dodatkowymi obowiązkami, Poczta zatrudni wyspecjalizowanych doradców finansowych, którzy będą zajmować się wyłącznie obsługą produktów bankowych i ubezpieczeniowych. To odejście od wcześniejszego modelu, w którym pracownicy łączyli wiele funkcji przy jednym okienku.

Co jeszcze istotne dla ponad 51 tys. pracowników Poczty Polskiej, trwają rozmowy dotyczące nowego Regulaminu Wynagradzania oraz Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Mikosz w rozmowie z pismem zapowiedział, że roczne premie dla pracowników, o łącznej wartości około 200 mln zł, zostaną wypłacone w grudniu. I to pomimo że w 2024 roku Poczta Polska odnotowała stratę netto w wysokości 213 mln zł. Aktualnie wynik ten jest jednak lepszy niż w roku poprzednim.

"Michał wszystko mogę". Minister rolnictwa odpowiada Kołodziejczakowi Polsat News Polsat News