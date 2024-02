Nowe kierownictwo MSWiA zapowiada "etyczne" wywózki z granicy polsko-białoruskiej. W tej sprawie napisano do Rzecznika Praw Obywatelskich. Resort chce powołać specjalne grupy poszukiwawczo-ratownicze - informuje "Rzeczpospolita". Czy to koniec z tzw. pushbackami? Niekoniecznie, zagrożenie jest ciągle realne, a szlak migracyjny istnieje. Ministerstwo będzie dążyć - jak podkreślono - do ucywilizowania sytuacji.