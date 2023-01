Rewolucja dla pacjentów i szpitali. Przełomowa zmiana już od 1 lutego

Spis treści: 01 Finansowanie pobytu w szpitalu: zmiany od lutego

02 Zmiany w finansowaniu pobytu w szpitalu: łatwiej o pomoc

03 Szpitale mają czas do końca stycznia

Finansowanie pobytu w szpitalu: zmiany od lutego

Już od 1 lutego 2023 stawki za pierwsze dni pobytu w szpitalu wzrosną. Jak tłumaczy Narodowy Fundusz Zdrowia, głównym założeniem jest dochodzenie do pełnej stawki za dobę hospitalizacji. I to już od pierwszego dnia pobytu w placówce medycznej. Co to oznacza?

Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci ok. 50 proc. pełnej stawki za hospitalizację i wypis w tym samym dniu. Kwota za pobyt pacjenta w szpitalu w kolejnych dniach będzie stopniowo rosnąć, tak by trzeciego dnia hospitalizacji osiągnąć 100 proc.

Obecnie NFZ płaci za pobyt w szpitalu od pierwszego dnia. Do trzeciego dnia hospitalizacji, rozliczanej wybraną Jednorodną Grupą Pacjentów, szpital otrzymywał połowę stawki za hospitalizację. Pełna stawka była wypłacana od trzeciego dnia hospitalizacji.

Zmiany w finansowaniu pobytu w szpitalu: łatwiej o pomoc

Rewolucja w finansowaniu pobytu w szpitalu ma gwarantować szybsze otrzymanie pomocy. Dzięki podwyżce stawek za pierwsze dni hospitalizacji pacjenci szybciej otrzymają fachową pomoc. To, zdaniem NFZ sprawi, że pacjenci będą mogli być szybciej wypisywani ze szpitali. A to z kolei ma przyczynić się do tego, że placówki będą mogły przyjąć więcej chorych.