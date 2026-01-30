Spis treści: 800 plus dla Ukraińców. Nowe zasady od lutego 2026 ZUS będzie weryfikował aktywność zawodową Ukraińców 800 plus dla Ukraińców a obowiązek nauki

Początek 2026 roku to rewolucyjna zmiana dla mieszkających w Polsce Ukraińców, którzy pobierają świadczenie 800 plus. 31 stycznia wypłata dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR zostanie wstrzymana.

Chodzi o osoby, które posiadają numer PESEL z przypisanym statusem UKR. To stanowi urzędowe poświadczenie posiadania uprawnienia do pobytu na terytorium Polski oraz uprawnień towarzyszących, wynikających z poszczególnych przepisów ustawy specjalnej, związanych chociażby z wykonywaniem w Polsce pracy. Nowe zasady dotyczą wyłącznie tej grupy i obejmą około 150 tys. osób.

800 plus dla Ukraińców. Nowe zasady od lutego 2026

Jak zmieni się 800 plus dla Ukraińców? Od lutego obywatele Ukrainy muszą złożyć nowy wniosek o 800 plus. W tym muszą pojawić się nowe informacje. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, konieczne będzie podanie numeru PESEL wnioskodawcy i dziecka, wskazanie danych dotyczących przekroczenia granicy oraz potwierdzenie legalności pobytu w Polsce. 800 plus dla Ukraińców po nowemu wymaga także:

potwierdzenia spełnienia warunku aktywności zawodowej;

złożenie oświadczenia, że dziecko uczęszcza w Polsce do szkoły lub przedszkola.

Wniosek o 800 plus będzie zawierał także nowe pytania dotyczące niepełnosprawności dziecka. To dlatego, że z obowiązku spełnienia warunku aktywności zawodowej zwolnieni są m.in. rodzice dzieci z niepełnosprawnościami oraz osoby, które wnioskują o świadczenie na dziecko będące obywatelem Polski.

ZUS będzie weryfikował aktywność zawodową Ukraińców

Od lutego 2026 roku 800 plus dla Ukraińców będzie wypłacane na podstawie aktywności zawodowej osoby, która składa wniosek. Zgodnie z zasadami liczy się miesiąc poprzedzającym złożenie wniosku. ZUS będzie weryfikował aktywność zawodową Ukraińców na podstawie danych z systemów ubezpieczeniowych. Co ważne, w większości przypadków nie trzeba będzie dostarczać dodatkowych dokumentów.

Jaka aktywność zawodowa liczy się przy wypłacaniu 800 plus dla Ukraińców? Tu wymienia się pracę na umowę o pracę lub umowę zlecenia, prowadzenie działalności gospodarczej, ale także pobieranie stypendium sportowego i doktoranckiego.

ZUS pod uwagę bierze także pobieranie zasiłku dla bezrobotnych lub udział w szkoleniach ze stypendium. Pełny katalog aktywności, które umożliwiają otrzymanie świadczenia, jest dostępny na stronie internetowej ZUS.

Co w przypadku osób, które wykonują inne zawody? W tym przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wymagał, aby podstawa ich wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosiła co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Natomiast dla innej grupy próg ten będzie wymagany na poziomie 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

800 plus dla Ukraińców a obowiązek nauki

800 plus dla Ukraińców będzie obowiązywać tylko wtedy, jeśli dziecko realizuje obowiązek przedszkolny lub szkolny w polskiej placówce edukacyjnej. Zarówno dziecko, jak i wnioskodawca muszą mieszkać w Polsce.

W uzasadnionych przypadkach, na przykład odroczenia obowiązku szkolnego, konieczne będzie przedstawienie specjalnego zaświadczenia. To ważne, ponieważ ZUS może cofnąć wypłatę 800 plus:

ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia 800+, jeśli pojawią się wątpliwości co do tego, czy dana osoba mieszka w Polsce, co do aktywności zawodowej rodzica lub tego, czy dziecko realizuje obowiązek nauki. Będziemy regularnie, co miesiąc sprawdzać, czy te warunki są spełnione – Ewa Krysiewicz, wicedyrektor Departamentu Świadczeń dla Rodzin z Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Podobne zasady, odnoszące się do aktywności zawodowej, zostaną wprowadzone 1 czerwca 2026 roku także dla innych cudzoziemców spoza UE i EFTA, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy. Zmiany te nie dotyczą obywateli Polski ani obywateli UE, EFTA i Wielkiej Brytanii objętych umową wystąpienia.

