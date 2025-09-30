W skrócie MEN współpracuje z MSWiA w zakresie przeglądu pomieszczeń ochronnych w szkołach.

Planowane są zmiany w podstawie programowej, dotyczące edukacji dla bezpieczeństwa.

Kładzie się nacisk na praktyczne przygotowanie uczniów i personelu do sytuacji kryzysowych.

O kulisach współpracy resortu edukacji z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji Paulina Piechna-Więckiewicz poinformowała podczas poniedziałkowego posiedzenia podkomisji stałej do spraw jakości kształcenia i wychowania.

Jednym z poruszanych tematów było bezpieczeństwo uczniów, dyskutowane w kontekście wrześniowych incydentów z udziałem rosyjskich dronów. Wiceminister przekazała, że MEN współpracuje w tym zakresie z MSWiA, które to prowadzi przegląd i inwentaryzację pomieszczeń ochronnych.

- Musimy być przygotowani na sytuacje kryzysowe - podkreśliła Piechna-Więckiewicz, dodając, że jej resort upewnia się z kolei, że placówki edukacyjne wiedzą, jak zachować się w obliczu takich sytuacji. - Przygotowujemy się, aby zebrać informacje, czy każda szkoła i klasa potrafi odpowiednio przeprowadzić ewakuację. (...) Dyrektorzy są zobowiązani do poznania i przestrzegania zasad ewakuacji i bezpieczeństwa - powiedziała.

O tych samych kwestiach mówiła także minister Barbara Nowacka, zaznaczając potrzebę skupiania się na edukacji dla bezpieczeństwa. W rozmowie z PAP Nowacka powiedziała, że cała reforma podstawy programowej w tym zakresie oparta jest na praktyce.

- Nie tylko: dowiedzieć się, ale i doświadczyć. Nie tylko posłuchać, że są schrony, ale sprawdzić, gdzie są. Nie tylko przeczytać o sygnałach alarmowych, ale wreszcie je usłyszeć. I tych zmian w podstawie programowej jest po prostu bardzo dużo - zapewniła.

W propozycji nowej podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa zapisano, że przedmiot ma na celu m.in. rozwijanie umiejętności takich jak działanie w sytuacjach zagrożeń oraz zapobiegania im oraz budowanie i wzmacnianie postaw proobronnych, czyli gotowości do obrony kraju, zarówno w wymiarze militarnym, jak i cywilnym.

