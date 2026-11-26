W skrócie Resort dyplomacji pracuje nad nowelizacją ustawy o Karcie Polaka, aby uszczelnić system przyznawania dokumentu.

Minister Radosław Sikorski zapowiedział likwidację możliwości otrzymywania Karty Polaka na podstawie zaświadczeń wydawanych przez organizacje polonijne.

Zgodnie z nowymi planami wniosek o Kartę Polaka będzie wymagał szerszego zakresu dokumentacji potwierdzającej związki z Polską.

Szef MSZ skrytykował sytuację mniejszości polskiej na Litwie, wskazując na ograniczanie liczby szkół polskojęzycznych i problemów z pisownią nazwisk.

Sikorski odniósł się również do sytuacji na Łotwie, popierając postulaty Polaków dotyczące przywrócenia egzaminów państwowych z języka polskiego.

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Radosław Sikorski wygłosił w czwartek w Senacie wystąpienie dotyczące polityki polonijnej. Nawiązał m.in. do kwestii Karty Polaka - dokumentu, którego przyznawanie ma "służyć zbliżaniu Polaków ze Wschodu do ojczyzny".

- Dane liczbowe z ostatnich trzech lat pokazują zwiększenie odsetka Kart Polaka wydawanych na podstawie zaświadczenia organizacji polskiej lub polonijnej. Niestety, część tych dokumentów budzi wątpliwości pod kątem wiarygodności zawartych w nich informacji - wskazał.

Karta Polaka. Radosław Sikorski zapowiada zmiany

- Zgodnie z intencją ustawodawcy, jak i ze Strategią migracyjną Polski, dokument ten powinien być wydawany w celu podtrzymania związków z Polską cudzoziemców o polskich korzeniach zamieszkałych za granicą. Tymczasem o Kartę ubiega się coraz więcej osób zamieszkałych w RP w celu legalizacji pobytu i uzyskania obywatelstwa - mówił szef MSZ.

Dlatego, jak wskazał Sikorski, resort dyplomacji podjął pracę nad nowelizacją ustawy o Karcie Polaka "w celu uszczelnienia systemu jej przyznawania".

- Likwidujemy możliwości otrzymania Karty Polaka na podstawie zaświadczenia organizacji polonijnych oraz rozszerzamy zakres danych i dokumentów wymaganych do dołączenia do wniosku. By uzyskać Kartę, konieczna jest znajomość języka polskiego oraz polskiej historii i tradycji. Ten warunek zostanie podtrzymany - podkreślił.

Sikorski o sytuacji Polaków za granicą. Wskazał na Litwę i Łotwę

Minister spraw zagranicznych podkreślił znaczenie podtrzymywania relacji z Polakami na Wschodzie, którzy "poza ojczyzną znaleźli się wbrew swojej woli".

Wicepremier ocenił, że "źródłem poważnej troski" jest sytuacja Polaków żyjących na Litwie. Przypomniał, że litewska Polonia wciąż jest nierówno traktowana przez tamtejsze władze, m.in. poprzez ograniczenia statusu i liczby szkół polskojęzycznych.

- Nadal nie jest możliwy zapis nazwiska w oryginalnej formie, czy umieszczanie tablic z nazwami topograficznymi w języku polskim w rejonie, gdzie Polacy stanowią znaczny odsetek mieszkańców, jak przewiduje to konwencja Rady Europy o ochronie praw mniejszości narodowych - wskazał.

- Mieszkający w Polsce Litwini cieszą się wszystkimi należnymi im prawami mniejszości narodowych, a szkoły z językiem litewskim jako wykładowym funkcjonują bez przeszkód - przypomniał. Dodał, że relacje Polski z Litwą nie mogą opierać się na przemilczaniu trudnych kwestii.

Szef MSZ ocenił też, że "z podobną sytuacją mamy niestety do czynienia na Łotwie". - Rozumiemy działania władz w Rydze na rzecz ograniczenia wpływów rosyjskich, ale nie mogą się one negatywnie odbijać na sytuacji polskich placówek edukacyjnych. Popieramy postulaty łotewskich Polaków w zakresie przywrócenia państwowych egzaminów z języka polskiego w ostatnich klasach szkół podstawowych i średnich - powiedział.

Szef MSZ zwrócił uwagę na Rosję. "Agresywna polityka kraju"

Jako szczególnie trudną Sikorski wymienił sytuację Polaków mieszkających w Ukrainie. - Doceniamy, że kultywują swoją tożsamość także w warunkach wojny. Nasi dyplomaci są na miejscu i mimo zagrożenia - gdy rosyjskie pociski spadają w odległości kilkuset metrów od naszej ambasady - świadczą pomoc wszędzie tam, gdzie jest to możliwe - zapewnił.

Wicepremier przypomniał, że polskie władze konsekwentnie upominają się o respektowanie praw Polaków na Białorusi. Zapewnił m.in. o wsparciu Związku Polaków na Białorusi w dążeniu do jego ponownej legalizacji przez władze w Mińsku i skrytykował dyskryminację posiadaczy Karty Polaka.

- Doceniamy fakt uwolnienia przez władze w Mińsku wielu więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczobuta. Jednocześnie nie zapominamy o tych rodakach, którzy wciąż nie odzyskali wolności - dodał.

Jeżeli chodzi o Polaków w Rosji, Sikorski wskazał, że kontakty z nimi są ograniczone ze względu na agresywną politykę tego kraju i m.in. zamknięcie polskich konsulatów w Petersburgu, Królewcu i Irkucku. - W tej trudnej sytuacji wsparcie dla Polaków przebywających poza Moskwą jest realizowane zdalnie przez dyżurnego konsula w stolicy - wskazał.



