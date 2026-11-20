W ramach pałacowych negocjacji odbyły się trzy spotkania, zorganizowane przez Pałac Prezydencki. Wszystkim przewodniczył szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. W rozmowach nie uczestniczyły Koalicja Obywatelska i Lewica. Są za to przedstawiciele Polski 2050 i PSL. Pierwsze spotkanie miało miejsce w poniedziałek.

PiS reprezentowali Mariusz Błaszczak i Przemysław Czarnek. Przebiegło w dobrej atmosferze. Zgromadzeni przedstawili swoje propozycje, na co Pałac Prezydencki odpowiedział zapowiedzią przygotowania nowego rozwiązania.

Kompromisowy projekt prezydenta o TK. Nie spodobał się PiS

Drugie spotkanie w środę wyglądało już nieco inaczej. Pałac rzeczywiście przygotował propozycję, która była połączeniem projektów PSL, Konfederacji i Rozwoju Plus. Jednak pojawił się problem. Propozycja zakładała, że obecni sędziowie przejdą w stan spoczynku. Takie rozwiązanie podważyli politycy reprezentujący PiS: Marcin Warchoł i Andrzej Śliwka.

- Uznali, że takie rozwiązanie to konieczność wypłacania tym sędziom wynagrodzenia. I że utrudni pociągnięcie ich do odpowiedzialności - mówi Interii jeden z uczestników spotkania.

Negocjacje zostały przerwane, wszystkie strony dostały dzień do namysłu. Strony wróciły do rozmów kolejnego dnia. To rozpoczęło się od zarzutów o wynoszenie informacji.

Przeciek medialny i sprzeciw ws. sędziów. Bogucki "zawiesza" rozmowy

Informacje o przebiegu rozmów opublikowała po drugim spotkaniu redakcja TVN24. Nie uszło to uwadze Pałacu Prezydenckiego. Według naszych źródeł trzecie spotkanie Zbigniew Bogucki rozpoczął od zarzutu, że ktoś wyniósł informacje i trudno kontynuować negocjacje, skoro strony straciły do siebie zaufanie.

Nasi rozmówcy wskazują, że szef kancelarii prezydenta powtarzał ten argument kilkukrotnie. Część zgromadzonych przyjęła to ze zdziwieniem. Niektórzy, również ze strony rządzących, argumentowali, że tego rodzaju przecieki medialne są naturalne i trudno ich uniknąć, a rozmowy powinny być kontynuowane.

W końcu jednak udało się wrócić do rozmowy o kompromisowej propozycji. PiS - ponownie reprezentowane przez Śliwkę i Warchoła, oświadczyło, że nie zgadza się na przejście sędziów w stan spoczynku.

- Bogucki na spotkaniu powiedział, że skoro PiS się nie zgadza, to bez nich nie można kontynuować rozmów - mówi Interii polityk obecny na trzecim spotkaniu.

O taką wersję zdarzeń zapytaliśmy Marcina Warchoła. - Dokładnie tak, potwierdzam - przekazał Interii.

Po spotkaniu Zbigniew Bogucki oświadczył, że rozmowy zostały "zawieszone". Dalej stwierdził, że "środowiska polityczne (…) w przyszłym tygodniu prześlą swoje propozycje", a kancelaria prezydenta będzie pełnić funkcję "hubu wymiany informacji, tak żeby utrzymać dialog".

Według naszych ustaleń część uczestników na trzecim spotkaniu proponowała kolejną rundę rozmów w przyszłym tygodniu, ale ten pomysł został odrzucony w obliczu stanowiska PiS.

Jakub Krzywiecki



