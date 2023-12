Sprawa Piotra Mikołajczyka. Co teraz?

Sprawą Piotra Mikołajczyka zajmuje się obecnie Europejski Trybunał Praw Człowieka . Skargę na działania polskiego wymiaru sprawiedliwości złożyła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Zgodnie z przepisami polski rząd miał czas do 16 października, aby przygotować na nią odpowiedź. Jeśli uznałby skargę za zasadną, oznaczałoby to rozpoczęcie całego procesu od nowa.

Grand Press. Kiedy wyłoniony zostanie zwycięzca?

Dawid Serafin został nominowany do nagrody Grand Press w kategorii reportaż. Pozostali wyróżnieni w tej kategorii to: Dariusz Faron z Wirtualnej Polski, Joanna Mikulska z OKO.press, Olga Mildyn z tvn24.pl, Aneta Olender, Daria Różańska i Maciej Stanik z NaTemat, a także Agnieszka Rodowicz z "Gazety Wyborczej".

Wielokrotnie nagradzany dziennikarz

Dawid Serafin to m.in. zdobywca Mediatora w kategorii "Torpeda". Czterokrotny laureat Nagrody Dziennikarzy Małopolski w kategorii news, dziennikarstwo interwencyjne, dziennikarz lokalny. Zdobywca Zielonej Gruszki. Wyróżniony Polsko-Niemiecką Nagrodą Dziennikarską 2021 za reportaż multimedialny "Wysychamy". Dwukrotnie nominowany do nagrody Grand Press w kategorii news oraz dziennikarstwo specjalistyczne. Nominowany do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2022 w kategorii multimedia za reportaż multimedialny "Bałtyk". Za ten projekt otrzymał również nominację do nagrody Global Media Awards.