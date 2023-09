Wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk wskazywał, że prace zespołu przygotowującego raport są utrudnione "z uwagi na to, że Polska (po II wojnie światowej - red.) stała się krajem zależnym od Związku Radzieckiego". - Jak podkreślił, przez te kilkadziesiąt lat "absolutnie nie do pomyślenia było szacowanie strat (...) zadanych Polsce przez Rosję sowiecką i praktycznie nie powstały żadne opracowania, żadne raporty, dlatego trzeba powiedzieć, że rozpoczynamy prace niemalże od zera" - zaznaczył.

Jak dodał, od 19 do 20 września w Pruszkowie na konferencji zbierze się "kilkudziesięciu naukowców z Polski, ale też z innych krajów, m.in. z Ukrainy", którzy przygotują raporty cząstkowe, których celem jest stworzenie bilansu otwarcia. - Na ich podstawie przygotowany zostanie pełen raport dotyczący strat poniesionych przez Polskę ze strony ZSRR w latach 1939 - 1945 - dodał Arkadiusz Mularczyk.

Kwestia reparacji od Rosji. Arkadiusz Mularczyk: Naukowcy pracują już od wielu miesięcy

Zapytany, czy są już jakieś dane pozwalające wstępnie oszacować materialny rozmiar strat, wskazał, że na tym etapie jest to przedwczesne. - Musimy pamiętać, że straty były gigantyczne, bo one obejmowały nie tylko substancję materialną, ale to także była zorganizowana grabież dzieł sztuki i dóbr kultury, grabież (zasobów) towarzystw ubezpieczeniowych, banków i później ich eksploatacja przez wiele dekad. Również tzw. "wyzwolenie", jakie nastąpiło w 1945, także wiązało się z gigantyczną grabieżą - podkreślił.