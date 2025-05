Renta wdowia. To tam złożono najwięcej wniosków. Dane ZUS

Agnieszka Kasprzyk

Renta wdowia to nowe świadczenie, które jest formą rozszerzenia renty rodzinnej. Wnioski w tej sprawie spływają do ZUS szerokim strumieniem już od początku roku. Czas na ich złożenie trwa do 31 lipca - wciąż można zatem starać się o to świadczenie. ZUS ujawnił, w jakich regionach złożono do tej pory najwięcej wniosków.