Renta wdowia po waloryzacji. ZUS podniósł limit

Marcowa waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku podniosła również limit obowiązujący przy rencie wdowiej. Od 1 marca maksymalna suma świadczeń wypłacanych w zbiegu wynosi 5935,47 zł brutto, czyli o 298,74 zł więcej niż przed zmianami.

Limit jest powiązany z trzykrotnością najniższej emerytury, która wynosi obecnie 1978,49 zł brutto.

Nowe zasady mają największe znaczenie dla seniorów pobierających wyższe świadczenia. Renta wdowia pozwala dziś zachować pełną kwotę jednego świadczenia i jednocześnie otrzymywać część drugiego, na przykład całą własną emeryturę oraz dodatkową część renty rodzinnej po mężu. Jeżeli jednak suma obu wypłat przekroczy ustawowy próg, ZUS pomniejszy świadczenie o nadwyżkę.

Zmiany w rencie wdowiej. Od 2027 roku znacząca podwyżka

Wprowadzanie renty wdowiej zaplanowano etapowo, dlatego kolejne zmiany mają wejść w życie już od początku 2027 roku.

Do końca 2026 roku obowiązuje model wypłaty 100 proc. jednego świadczenia i 15 proc. drugiego, przy czym możliwe jest wybranie korzystniejszego wariantu albo pozostawienie wyliczenia ZUS.

Od 1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc. Warto przy tym pamiętać, że nadal będzie obowiązywał limit trzykrotności najniższej emerytury, dlatego nie wszyscy seniorzy odczują wyraźną zmianę.

Renta wdowia w 2026 roku. Te zasady decydują o wypłacie

Renta wdowia zaczęła obowiązywać od 2025 roku i była jedną z największych zmian w systemie świadczeń dla seniorów. Podstawą nowych zasad stała się ustawa z 26 lipca 2024 roku nowelizująca przepisy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Choć same regulacje weszły w życie 1 stycznia 2025, wypłata świadczeń w zbiegu ruszyła dopiero po kilku miesiącach.

Przed zmianą wdowa albo wdowiec musieli najczęściej wybierać jedno świadczenie: własną emeryturę lub rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Oznaczało to wyraźny spadek dochodów po śmierci współmałżonka, mimo że większość kosztów życia pozostawała na podobnym poziomie.

Nowe przepisy pozwoliły częściowo połączyć oba świadczenia, dlatego dziś możliwe jest pobieranie pełnej kwoty jednego z nich oraz dodatkowo określonej części drugiego. Renta rodzinna dla jednej osoby wynosi zasadniczo 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu małżonkowi, dlatego ZUS przy ustalaniu wypłaty analizuje oba warianty i pozwala wybrać korzystniejsze rozwiązanie.

Prawo do renty wdowiej przysługuje wyłącznie osobom spełniającym wszystkie warunki wskazane w ustawie. Kobieta musi mieć ukończone 60 lat, a mężczyzna 65 lat, czyli osiągnąć powszechny wiek emerytalny. Konieczne jest również pozostawanie w związku małżeńskim do dnia śmierci współmałżonka oraz uzyskanie renty rodzinnej nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę albo 60 lat przez mężczyznę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawarcie kolejnego małżeństwa powoduje utratę prawa do wypłaty świadczenia w zbiegu.





