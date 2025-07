Wzywani są wnioskodawcy, którzy nie uzupełnili wszystkich rubryk we wnioskach lub zrobili to błędnie. Natomiast odmowy dotyczą najczęściej zbyt wysokich emerytur własnych. Aby otrzymać rentę wdowią, emerytura nie może przekraczać 5 636 zł brutto.

Wnioski o rentę wdowią wpływają do ZUS od stycznia 2025. Do tej pory wpłynęło ich około miliona, a cały czas można je składać. Lepiej to jednak zrobić do 31 lipca, co daje gwarancję wypłaty również lipcowego świadczenia. Osoby, które złożą wnioski później, otrzymają rentę wdowią od miesiąca złożenia wniosku.