W piątek po południu Sejm rozpoczął pierwsze czytanie rządowego projektu o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnością i obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej.

Obywatelski projekt realizuje postulat osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy protestowali w Sejmie od 6 do 24 marca. Protestujący domagali się podwyższenia renty socjalnej do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, które wynosi 3490 zł brutto.

Przedstawicielka wnioskodawców i matka osoby z niepełnosprawnością Iwona Hartwich wystąpiła na mównicy sejmowej z banerem: "Renta socjalna najniższą krajową teraz!".

Iwona Hartwich: Zrobię wszystko, żeby cały parlament zrozumiał swoje zaniechania

Posłanka KO odczytała wiadomość, którą dostała od matki od 30 lat opiekującej się osobą z niepełnosprawnością. W wiadomości wskazuje ona, że pieniądze, jakie otrzymuje "nie starczają na nic" a "renta socjalna w wysokości najniższej krajowej to jedyna realna pomoc, którą państwo powinno zapewnić".

- Przyszło mi dziś stanąć na tej mównicy z wielkimi obawami, że tak ważna fundamentalna sprawa jak podwyższenie renty socjalnej nie zostanie zrozumiana przez PiS, jednak zrobię wszystko, żeby cały parlament Rzeczpospolitej Polskiej zrozumiał swoje zaniechania i zaniedbania wobec osób z niepełnosprawnościami i bez chwili namysłu zagłosował za obywatelskim projektem o podwyższeniu renty socjalnej dla 291 tys. najsłabszych rodaków - powiedział Hartwich.

Zaznaczyła, że opiekunowie, którzy zdecydują się na dalsze pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego nie będą uprawnieni do nowego świadczenia wspierającego zaproponowanego przez rząd.

Posłanka KO zwróciła się także do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. - Pani marszałek Witek, pani, jak się okazuje, rozumie te sprawy, o których mówię. Pani wie, co znaczy poświęcić wszystko, żeby najbliższe nam osoby były zdrowe - powiedziała Hartwich.

"Nie wystarczy tylko trzymać zdjęcie Jana Pawła II"

- Niech wszyscy parlamentarzyści zagłosują za podwyższeniem renty socjalnej. Mam świadomość, że scena polityczna wypełniona jest frazesami o pomaganiu, o pomocy, ale nikt nie chciałby się zamienić z takimi rodzinami jak nasze, choćby na jeden dzień. Bądźcie wszyscy wyrozumiali. Niech nasza ojczyzna pozwoli na trochę godności dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. To będzie test w Sejmie - czy wesprzecie najsłabszych - zaapelowała Hartwich, podkreślając, że pod projektem obywatelskim podpisało się prawie 200 tys. obywateli.

Dodała, zwracając się do polityków prawicy, że "nie wystarczy tylko trzymać zdjęcie Jana Pawła II", bo "dla naszego wielkiego Polaka problem osób z niepełnosprawnościami był bardzo bliski". - Zacytuję jego zdanie: "pomoc dla osób niepełnosprawnych powinna być nawet wtedy, gdy pociągają za sobą zwiększone koszty ekonomiczne". Realizujmy jego naukę - podkreśliła Hartwich.

Marlena Maląg: Dzięki działaniom PiS zwiększyły się nakłady na wsparcie osób z niepełnosprawnościami

- Jesienią 2015 r. to rząd Prawa i Sprawiedliwości zaproponował Polsce nową wizję polityki społecznej. Wizję opierającą się przede wszystkim na wsparciu drugiego człowieka, wsparciu polskich rodzin i wsparciu osób niepełnosprawnych - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak dodała: - Działamy wspólnie na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, ponieważ zależy nam na aktywnym uczestnictwie tych osób w życiu społecznym w całej rozciągłości. Maląg wskazała, że dzięki działaniom partii rządzącej zwiększyły się nakłady na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. - To jest niekwestionowane. W 2015 r. kwota ta wynosiła ponad 15 mld zł, a obecnie ponad 40 mld zł - podała.

Minister wskazała również, że został utworzony fundusz solidarnościowy, dzięki któremu realizowana jest opieka wytchnieniowa, asystencja osób niepełnosprawnych, a także tworzone są centra opiekuńczo-mieszkalne. - Wprowadziliśmy również świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to pobiera 592 tys. osób. W latach 2019-2023 do tego momentu zainwestowaliśmy na ten cel 14,5 mld zł - mówiła.

Polityka prorodzinna PiS. "Założyliśmy sobie ambitny cel"

Minister podkreśliła, że podwyższono również świadczenie pielęgnacyjne. - W 2015 r. wynosiło 1200 zł, a od 1 stycznia br. świadczenie to wynosi 2458 zł. Jest ono waloryzowane i odprowadzane są składki - dodała. Zaznaczyła również, że rząd stara się, aby osoby z niepełnosprawnościami miały prawo do godnego i niezależnego życia. - Tak samo ich opiekunowie - zaznaczyła.

- Rząd PiS ma w sercu przede wszystkim politykę prorodzinną, wsparcie rodzin i wsparcie osób niepełnosprawnych - powiedziała. Dodała, że dbają o to, żeby osoby z niepełnosprawnościami, które pracują i pracodawcy, którzy je zatrudniają, "dostawali również odpowiednie wsparcie". - Zależy nam, aby aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych była jak najwyższa - dodała.

- Dlatego w strategii na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, założyliśmy sobie ambitny cel. Założyliśmy, że aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych wzrośnie do 45 proc. Obecnie jest to 35 proc. - wyjaśniła i stwierdziła, że ten temat jest dla nich bardzo ważny. - Dlatego podejmujemy działania kompleksowo, bo kompleksowe i systemowe wsparcie (...) jest naszym drogowskazem do konkretnych działań, które będziemy podejmować - podsumowała.

Projekty o świadczeniu wspierającym i rencie socjalnej skierowane do komisji

Sejm przeprowadził debatę nad rządowym projektem ustawy o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnością oraz nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Po jej zakończeniu wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że oba projekty zostały skierowane do dalszych prac w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Wcześniej, w połączonej dyskusji nad projektami, Teresa Wargocka z PiS przekonywała, że wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin to priorytet obecnego rządu. - W imieniu wszystkich członków klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości mogę bardzo wyraźnie podkreślić, że jesteśmy usatysfakcjonowani, że ta dziedzina polityki społecznej jest w centrum uwagi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, że tak wiele środków finansowych w ciągu siedmiu lat przeznaczyliśmy na potrzeby osób niepełnosprawnych - powiedziała Wargocka.

Posłanka zapowiedziała, że klub PiS opowie się za procedowaniem obu regulacji w komisji.