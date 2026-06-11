W skrócie Najwyższe poparcie w sondażu Opinia24 uzyskała Koalicja Obywatelska z wynikiem 34,1 procent respondentów.

Konfederacja Korony Polskiej oraz Lewica otrzymały po 7,5 procent poparcia i zajęły ex aequo czwarte miejsce.

Według badania potencjalna frekwencja wyborcza wyniosłaby 73 procent, z czego 50 procent zdecydowanie deklaruje udział w głosowaniu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Względem poprzedniego sondażu Opinia24 Koalicja Obywatelska odnotowała wzrost o 0,3 pkt proc. (34,1 proc.) Tego samego nie można powiedzieć o Prawie i Sprawiedliwości, którego wynik tym razem spadł o 0,6 pkt proc. (24,2 proc.).

Podium zamyka Konfederacja. Na partię Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka wskazało 12,6 proc. osób biorących udział w sondażu. Ugrupowanie poprawiło swój wynik o 0,9 pkt proc.

Sondaż wyborczy. Konfederacja Korony Polskiej i Lewica idą łeb w łeb

Czwarte miejsce w sondażu należy ex aequo do Konfederacji Korony Polskiej i Lewicy. Poparcie na partie zadeklarowało po 7,5 proc. respondentów. O ile dla pierwszej z wymienionych stanowi to spadek o 0,3 pkt proc. względem poprzedniego badania, o tyle w przypadku drugiej mówimy o wzroście o 0,5 pkt proc.

Więcej ankietowanych niż poprzednio zaufało również drugiej z lewicowych partii obecnych dziś w Sejmie - Razem. Z sondażu wynika, że frakcji Adriana Zandberga ufa 3,2 proc. biorących udział w badaniu. To więcej o 1,3 pkt proc. niż we wcześniejszej ankiecie. To jednak wciąż za mało, by przekroczyć próg wyborczy.

Jeśli sympatie respondentów przełożą się na te przy urnach wyborczych, na miejsca w Sejmie nie mogą liczyć także posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. Na pierwsze postawiło 2,7 proc. ankietowanych (wzrost o 0,8 pkt proc.), na drugie zaś 1,8 proc. (spadek o 1,2 pkt proc.).

Ilu Polaków pójdzie na wybory? Zbadano potencjalną frekwencję

Opinia24 zbadała również nastroje ankietowanych w kwestii chęci udania się na wybory. Wynika z nich, że frekwencja mogłaby wynieść 73 proc. - 50 proc. zdecydowanie weźmie udział w głosowaniu, a 23 proc. "raczej tak".

Zainteresowania udaniem się do urn nie wykazało 21 proc. respondentów. - 12 proc. "zdecydowanie" nie pójdzie na wybory, a 9 proc. "raczej" nie będzie w nich uczestniczyć.

6 proc. osób biorących udział w sondażu nie wskazało konkretnej odpowiedzi.

Sondaż Opinia24 przeprowadzono w dniach 8-10 czerwca techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI), na reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.





Gawkowski w "Gościu Wydarzeń": Trzeba założyć wielkim platformom chomąto Polsat News