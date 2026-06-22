Spis treści: Miliony za niewykorzystany urlop. NIK ujawnia skalę zjawiska Rekordy liczone w setkach tysięcy. 680 tys. zł dla jednej osoby Nie tylko mundurowi. Problem dotyka całej budżetówki Niewykorzystany urlop przepada. Ale nie wszystkim

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to pieniądze wypłacane pracownikowi, który nie zdąży wykorzystać dni wolnych przed zakończeniem zatrudnienia. Zasadą jest, że urlop powinien być wykorzystany jako czas wolny.

Wypłata pieniędzy jest wyjątkiem i następuje dopiero przy rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy. Od 2026 roku ekwiwalent jest najczęściej wypłacany razem z ostatnim wynagrodzeniem albo maksymalnie w ciągu 10 dni od zakończenia pracy.

Miliony za niewykorzystany urlop. NIK ujawnia skalę zjawiska

Z najnowszych ustaleń Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w 2025 r. z budżetu państwa wypłacono ok. 84,4 mln zł ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy. Pieniądze trafiły do około 4,1 tys. osób zatrudnionych w instytucjach publicznych.

Największą część tej kwoty pochłonęły służby mundurowe. Do żołnierzy i funkcjonariuszy trafiło niemal 71,7 mln zł. To właśnie w tej grupie odnotowano najwyższe wypłaty oraz największe nagromadzenie niewykorzystanych dni wolnych.

Raport NIK pokazuje, że zamiast wykorzystywać urlop na bieżąco, wielu pracowników chomikuje dni wolne całymi latami. W efekcie przy odejściu z pracy państwo musi wypłacić im jednorazowe, często bardzo wysokie świadczenia.

Rekordy liczone w setkach tysięcy. 680 tys. zł dla jednej osoby

Najbardziej spektakularne przypadki dotyczą funkcjonariuszy. Jak opisuje "Fakt", rekordzista, policjant, otrzymał ponad 680 tys. zł za niewykorzystany urlop. W czołówce znalazły się również inne wysokie wypłaty: ponad 400 tys. zł i ponad 350 tys. zł dla pojedynczych osób.

Rekord padł w Komendzie Głównej Policji w Warszawie, która tylko w jednym roku wydała na takie świadczenia ok. 12,1 mln zł. Podobne problemy dotyczą wojska. Z raportu NIK wynika, że rekordzista zgromadził aż 334 dni niewykorzystanego urlopu. Najwyższy ekwiwalent dla wojskowego wyniósł w tym resorcie 220,5 tys. zł.

Skala zjawiska widoczna jest też w średnich kwotach: odchodzący funkcjonariusze otrzymywali przeciętnie ponad 32 tys. zł. NIK zwraca uwagę, że problem narasta. Liczba zaległych dni urlopu w resorcie obrony wzrosła w 2025 r. o 21 proc. rok do roku.

Nie tylko mundurowi. Problem dotyka całej budżetówki

Choć największe kwoty trafiają do służb, kontrola NIK pokazuje, że zjawisko dotyczy szerzej całej administracji publicznej. Urlopy zalegają w urzędach, sądach czy innych instytucji państwowych. Tu jednak widoczne są wyraźne różnice.

W 2025 roku ekwiwalenty wypłacane sędziom i prokuratorom wyniosły ok. 1,75 mln zł. Ta stosunkowo niewielka kwota rozłożyła się jednak na zaledwie 31 osób. W Prokuraturze Krajowej jeden z prokuratorów otrzymał z tego tytułu ponad 330 tys. zł. W Trybunale Konstytucyjnym wypłaty za zaległe urlopy nierzadko przekraczały poziom 100 tys. zł.

Tymczasem w innych służbach cywilnych kwoty te są o wiele niższe. Ich pracownicy stanowili aż połowę osób, które dostały ekwiwalent, ale z ogólnej puli skorzystali jedynie w znikomym stopniu. Średnio na jedną osobę odchodzącą z pracy w służbach cywilnych wypadło koło 5700 zł. Ta różnica wynika z faktu, że mają oni obowiązek wykorzystać swój urlop do 30 września roku kolejnego.

Niewykorzystany urlop przepada. Ale nie wszystkim

Nagromadzenie niewykorzystanego urlopu to efekt połączenia kilku czynników. Z jednej strony w wielu służbach pracownicy po prostu nie mają czasu, by iść na urlop. Brakuje zastępstw, a obowiązki są ciągłe, więc wolne odkłada się na później.

Z drugiej strony NIK wskazuje, że to utrwalona od lat praktyka. Duże znaczenie ma też konstrukcja systemu. W służbach mundurowych urlop nie przedawnia się, a dodatkowo żołnierze mają go więcej niż pracownicy cywilni (nawet do 41 dni rocznie). Ekwiwalent obliczany jest od wysokości pensji, która rośnie wraz z rangą wojskowego. Taki system sprzyja więc kumulowaniu niewykorzystanych dni urlopu przed odejściem ze służby.

Pracownicy cywilni mają czas na wykorzystanie zaległego urlopu do 30 września kolejnego roku. Przykładowo - dwa niewykorzystane dni urlopu z 2025 roku trzeba wybrać do końca września 2026. Jeśli z jakiegoś powodu pracownik nie może pójść na urlop, np. przebywa w tym czasie na zwolnieniu chorobowym, ma trzy lata na wykorzystanie zaległości. Po upływie tego terminu urlop bezpowrotnie przepada.

Źródła: Fakt, nik.gov.pl





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