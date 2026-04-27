Rekordowa zbiórka Łatwoganga. Marszałek Czarzasty złożył deklarację

Marcin Boniecki

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zadeklarował wsparcie dla inicjatywy ustanowienia 26 kwietnia dniem walki z rakiem u dzieci po ogromnym sukcesie charytatywnej zbiórki na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Rekordowa kwota ponad 251 mln złotych została zebrana podczas dziewięciodniowego streamu na YouTube zorganizowanego przez Łatwoganga.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w okularach i garniturze przemawia z mikrofonem na tle baneru z logotypami
Marszałek Sejmu Włodzimierz CzarzastyPaweł JaskółkaPAP

W skrócie

  • Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że Kancelaria Sejmu skontaktuje się z organizatorami zbiórki, jeśli podtrzymają apel o ustanowienie 26 kwietnia dniem walki z rakiem u dzieci.
  • Charytatywna zbiórka prowadzona przez Piotra Artura "Łatwoganga" Hanckego na YouTube zebrała ponad 251 mln zł i pobiła rekord świata w największej kwocie zebranej podczas transmisji na żywo na cele charytatywne.
  • Fundacja Cancer Fighters przeznaczy zebrane środki na leczenie, rehabilitację, leki, transport, konsultacje specjalistyczne, wsparcie w codziennym funkcjonowaniu oraz utworzy serwis internetowy informujący o wydatkowaniu środków.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Zbiórka influencera Łatwoganga dla Fundacji Cancer Fighters prowadzona była na platformie YouTube w formie long streamu - nieprzerwanej transmisji na żywo, trwającej 9 dni. Rozpoczęła się 17 kwietnia i trwała do niedzieli. Zebrano ponad 251 mln zł. Łatwogang zaapelował, aby 26 kwietnia stał się dniem walki z rakiem u dzieci.

Czarzasty oświadczył w poniedziałek w TVN24, że jeżeli organizatorzy zbiórki mają ochotę podtrzymać ten apel, to skontaktuje się z nimi Kancelaria Sejmu. - Dzisiaj Kancelaria Sejmu, bo ktoś to musi przeprowadzić, zwróci się do organizatorów, nie ingerując politycznie w nic absolutnie i możemy tę sprawę zrobić. Jeżeli nadal ci państwo mają taką ochotę, to taką deklarację chciałbym złożyć - powiedział marszałek Sejmu.

Impulsem do rozpoczęcia charytatywnej zbiórki była piosenka rapera Bedoesa "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", którą nagrał wraz z Mają Mecan, jedną z podopiecznych Fundacji Cancer Fighters, nagłośniając w ten sposób temat chorób nowotworowych wśród dzieci. Zbiórka pobiła rekord świata w największej kwocie zebranej podczas transmisji na żywo na cele charytatywne.

Cancer Fighters to ogólnopolska fundacja pomagająca osobom chorym na raka - dzieciom, młodzieży i dorosłym. Wspiera także rodziny i bliskich swoich podopiecznych.

Działania fundacji nie ograniczają się jedynie do pomocy materialnej, ponieważ jak podkreślono na stronie, osoby walczące z chorobą nowotworową, każdego dnia potrzebują nie tylko leczenia, ale także siły i nadziei na lepsze jutro. Organizuje pomoc medyczną, psychologiczną oraz motywujące wydarzenia.

Rekordowa zbiórka influencera "Łatwogang". Fundacja przekazała szczegóły

W niedzielnym oświadczeniu na platformie X fundacja poinformowała, że pieniądze ze zbiórki przeznaczy na leczenie, rehabilitację, leki, transport do klinik, konsultacje specjalistyczne i codzienne funkcjonowanie w czasie choroby swoich podopiecznych, a także na wsparcie osób, które w wyniku choroby nowotworowej potrzebują protez, specjalistycznego sprzętu lub rozwiązań pozwalających wracać do możliwie normalnego życia.

"Równolegle prowadzimy rozmowy z klinikami w całej Polsce. Jesteśmy już w kontakcie z kilkoma ośrodkami i wspólnie analizujemy, jakie potrzeby są najpilniejsze i gdzie nasze wsparcie może przynieść największy efekt. Może to oznaczać zakup sprzętu, doposażenie oddziałów, poprawę warunków leczenia, wsparcie konkretnych programów medycznych lub większe projekty infrastrukturalne" - napisano. Podkreślono, że wszystkie działania będą prowadzone w sposób jawny i uporządkowany.

Fundacja zapowiedziała utworzenie serwisu internetowego, który będzie pełnił funkcję publicznego centrum informacji o wykorzystaniu środków z akcji, ponieważ jak wskazano przy takiej skali środków transparentność musi być podstawą całego procesu.

Zobacz również:

Artykuł sponsorowany
Centrum Zdrowia i Profilaktyki Onkologicznej enel-med
Materiały zewnętrzne

"Nic nie boli" to pułapka, w którą wpada większość Polaków. Jak przejść przez profilaktykę onkologiczną z planem i bez stresu

Internetowa zbiórka na rzecz dzieciPolsat NewsPolsat News

Najnowsze