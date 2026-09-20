W skrócie W sobotę w Lotto padła najwyższa wygrana w historii, która osiągnęła prawie 45 milionów złotych.

W sobotnim losowaniu zwycięzca trafił liczby: 40, 6, 48, 22, 3, 9, zdobywając 44 794 855 zł, natomiast 107 osób otrzyma po 8 874 zł za pięć trafień.

W najbliższym losowaniu Lotto do wygrania będzie 45 milionów złotych, a w EuroJackpot pula wynosi 300 milionów zł.

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W sobotnim losowaniu szczęście uśmiechnęło się do osoby, która na kuponie zaznaczyła liczby: 40, 6, 48, 22, 3, 9.

Rekordowa wygrana w Lotto. Blisko 45 mln zł

Fortunny traf pozwolił zwycięzcy wzbogacić się o rekordową w historii kumulacji Lotto sumę - 44 794 855 zł. Szczęśliwą "piątkę" zaznaczyło natomiast 107 osób - do każdej z nich powędruje 8 874 zł.

Do tej pory najwyższa wygrana w Lotto wynosiła 36 726 210,20 zł i padła 16 marca 2017 r. w małopolskim Skrzyszowie. Wcześniej - w 2015 r. - ponad 35 mln zł powędrowało do osoby, która kupon nabyła w Ziębicach na Dolnym Śląsku. Z kolei w 2012 r. w Gdyni szczęśliwy gracz wzbogacił się o niemal 34 mln zł.

Niebotyczna kumulacja w EuroJackpot. Do wygrania 300 mln zł

W grze Lotto wybiera się sześć z 49 podanych liczb. Kumulacja na najbliższe losowanie, które odbędzie się we wtorek, 22 września o godz. 22, wynosi 45 mln zł.

Ogromna suma jest do wygrania także w grze EuroJackpot. Do tej pory rekord - ustanowiony w 2022 r. w Wielkopolsce - wynosił 213 mln zł, jednak teraz można zdobyć aż 300 mln zł.

W tym przypadku losowanie również odbędzie się we wtorek, o godz. 20:45. W EuroJackpot należy wybrać pięć z 50 oraz dwie z 12 liczb.



