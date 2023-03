Podatek od nieruchomości (całość lub jego pierwszą ratę) należało uregulować do 15 marca 2023 roku. Problem w tym, że nie wszyscy dostali wyliczenia podatku na czas. Kiedy urzędowe decyzje powinny dotrzeć do właścicieli nieruchomości? Co zrobić, jeśli list dotarł do nas po terminie? Sprawdźmy, co mówią w tej sprawie przepisy.

Ile zapłacimy podatku od nieruchomości? Rekordowa podwyżka

Stawka podatku od nieruchomości zależy od powierzchni gruntu i budynków lub ich części. Dodatkowo istotna jest również stawka obowiązująca w danej gminie. Dlatego też dokładne wysokości podatku zależą od miejsca naszego zamieszkania. W 2023 roku maksymalna opłata w przypadku budynków mieszkalnych wynosi 1 zł za metr kwadratowy. To więcej o 11 groszy względem poprzedniego roku.

Skąd tak duża podwyżka? Na podstawie danych GUS nt. inflacji Ministerstwo Finansów ustanowiło maksymalną kwotę wzrostu podatku od nieruchomości w 2023 roku na 11,8 proc. Chociaż ostateczna wysokość tego podatku jest ustalana przez samorządy to już wiadomo, że większość skorzystała z maksymalnej stawki. To największa podwyżka podatku od nieruchomości od 25 lat.

W sytuacji, kiedy mamy nową nieruchomość , należy zgłosić ją do gminy. W innych przypadkach nie trzeba składać żadnych wniosków. Zostaje czekać na list z gminy, w którym podana będzie dokładna stawka podatku od nieruchomości. Jeśli podatek wyniósł mniej niż 100 zł, to należało wpłacić go do 15 marca. W przypadku płatności powyżej 100 zł podane zostały cztery terminy płatności. Daty płatności rat to 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.

W niektórych gminach nie udało się przekazać informacji o wysokości podatku przed 15 marca. Część osób martwi się więc, że zostanie naliczona kara z powodu nieterminowej płatności. Na szczęście taka sytuacja została uwzględniona w prawie.

Jeśli wciąż nie otrzymaliśmy decyzji o kwocie podatku, mamy jeszcze czas na jego uregulowanie. Należy go opłacić w ciągu 14 dni od daty odebrania decyzji. Gmina nie może wymagać od nas wpłaty kwoty w szybszym czasie. Podatek możemy opłacić w kasie gminy, przelewem na konto lub u inkasenta wytypowanego przez gminę.

