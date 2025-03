Rekordowa liczba ojców na urlopie rodzicielskim. ZUS podał najnowsze dane

W Polsce obserwujemy dynamiczny wzrost liczby ojców, którzy decydują się na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego. Według najnowszych danych Fundacji Share The Care oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), w ciągu zaledwie jednego roku liczba ojców korzystających z tego świadczenia wzrosła ponad dwukrotnie - z 19 tysięcy w 2023 roku do niemal 42 tysięcy w 2024 roku. Co istotne, jest to aż jedenaście razy więcej niż w 2022 roku.