Rekordowa kwota na Fundusz Kościelny. Wzrośnie o ponad 20 milionów

216 milionów złotych - tyle rząd planuje przeznaczyć na Fundusz Kościelny w 2023 roku. Jak podkreślają media, to o 23 mln zł więcej niż w tym roku, jest to też rekordowa suma przeznaczona na ten cel. W ocenie Ministerstwa Finansów jest to związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

