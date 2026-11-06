Rekordowa frekwencja na Marszu Niepodległości? Organizatorzy zapowiadają

W skrócie Według organizatorów w tegorocznym Marszu Niepodległości może wziąć udział nawet pół miliona uczestników.

Hasłem przewodnim manifestacji, która rozpocznie się 11 listopada o godz. 14.30, będzie hasło: "Polak w Polsce gospodarzem".

W wydarzeniu mają wziąć udział liderzy prawicowych ugrupowań, w tym Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun. Organizatorzy spodziewają się, że pojawi się również prezydent Karol Nawrocki.

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Marsz Niepodległości w Warszawie gromadzi średnio około 200 tys. osób - podaje "Rzeczpospolita". Dziennik zaznacza jednak, że dane dotyczące frekwencji różnią się w zależności od tego, czy podawane są przez organizatorów, policję czy stołeczny ratusz. Tegoroczny przemarsz będzie odbywał się pod hasłem: "Polak w Polsce gospodarzem".

Pół miliona ludzi na Marszu Niepodległości? "Może nawet więcej"

Rzecznik Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" w rozmowie z "Rzeczpospolitą" mówi, że "trzykrotnie większa niż w ubiegłym roku" jest liczba autokarów i uczestników korzystających ze zorganizowanych wyjazdów na manifestację z poszczególnych miejscowości.

Według rozmówcy dziennika "znacznie więcej niż rok temu" ma też być oficjalnych wyjazdów organizowanych przez Marsz Niepodległości. Organizatorzy mają tez otrzymywać "więcej zgłoszeń od osób zainteresowanych wolontariatem".

- W ubiegłym roku szacowaliśmy liczbę uczestników na 300 tys. osób. Trudno mi powiedzieć, ilu uczestników przybędzie w tym roku. Być może pół miliona, być może nawet więcej - mówi gazecie Buca.

Marsz Niepodległości 2026. Tematami migracja, Trybunał Konstytucyjny i Unia Europejska

Nawiązując do hasła tegorocznego przemarszu rzecznik mówi, że manifestanci "chcą Polski suwerennej, niepodległej, niezależnej od obcych stolic i międzynarodowych korporacji", a także "państwa narodowego, wolnego od masowej imigracji, w którym rząd realizuje polskie interesy".

Z ustaleń "Rz" wynika, że uczestnikom towarzyszyć będzie nie tylko kwestia migracji, ale także sprawa Trybunały Konstytucyjnego czy ewentualnego wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

Rzecznik w rozmowie z dziennikiem stwierdza, że w czasie marszu "z pewnością" pojawią się hasła sceptyczne wobec Wspólnoty. Podkreślając, że Unia "w wielu swoich decyzjach opóźnia rozwój gospodarczy całego kontynentu" i "wspiera różne nurty ideologiczne, które są dla Europy szkodliwe", Buca mówi, że jego stowarzyszenie jest "ruchem tożsamościowym, afirmującym tożsamość narodową i wizję Europy opartej na państwach narodowych".

Rozmówca dodaje też, że "Polska powinna być gotowa na to, by mieć jakąś procedurę wyjścia z UE, jeśli będzie to konieczne". - Uważamy, że potrzebne jest bezpieczne wyjście awaryjne na wypadek, gdyby nasza obecność w Unii Europejskiej przestała być opłacalna i zaczęła stanowić zagrożenie - mówi.

Buca odnosi się też do konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Deklaruje, że uczestnicy będą wyrażać sprzeciw wobec - jak stwierdza - "siłowego przejęcie organu konstytucyjnego". Jak jednak podaje "Rz", marsz przejdzie swoją stałą trasą i nie skręci przed siedzibę TK.

Jarosław Kaczyński nie pójdzie obok Grzegorza Brauna? Pojawić ma się Karol Nawrocki

Zgodnie z zapowiedziami w Marszu Niepodległości mają wziąć udział liderzy prawicowych ugrupowań: Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun.

Jak ustalił dziennik, politycy choć pojawią się na marszu, nie będą szli ramię w ramię. - Drugiej fotki Brauna z prezesem nie będzie - mówią "Rz" źródła z PiS. To nawiązanie do wspólnego zdjęcia z Jarosławem Kaczyńskim, które zamieścił w sieci lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun.

W wydarzeniu ma też wziąć udział prezydent Karol Nawrocki, który wcześniej będzie uczestniczył w obchodach Święta Niepodległości 11 listopada.

Rzecznik Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" potwierdza, że organizatorzy są w kontakcie z głową państwa. - Prezydent sprzyja postawom suwerennościowym i patriotycznym. Był uczestnikiem Marszu Niepodległości, jeszcze zanim został prezydentem, więc jak najbardziej jest u nas mile widziany. Był z nami znacznie wcześniej. Przekazał nam również swoje rękawice bokserskie na licytację organizowaną podczas tegorocznego Marszu Niepodległości - mówi dziennikowi Buca.

Jednocześnie "Rzeczpospolita" nie otrzymała potwierdzenia z Kancelarii Prezydenta, że Nawrocki rzeczywiście pojawi się na marszu. Jak podaje dziennik, wskazują na to nieoficjalne źródła. Obok Nawrockiego ma pojawić się choćby jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.

Tradycyjnie 11 listopada Marsz Niepodległości wyruszy z ronda im. Romana Dmowskiego. Start zaplanowano na godz. 14.30.



