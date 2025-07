Dotychczas w rządzie Donalda Tuska zasiadało 26 ministrów, z czego siedmioro to ministrowie bez teki. Chociaż o planach rekonstrukcji rządu premier mówił jeszcze w lutym tego roku, ostatecznie dochodzi do niej po kilku miesiącach.

Rekonstrukcja rządu. Donald Tusk: To nie jest zabieg reklamowy

Premier podkreślił, że po wyborach prezydenckich, "czas na nowo podjąć się walki". - Nie stało się nic takiego, co unieważniłoby cokolwiek z tych wielkich marzeń o Polsce. Zmiana rządu to nie jest zabieg reklamowy - dodawał.

Jak zapewnił, "ten rząd będzie koncentrował się na zapewnieniu bezpieczeństwa". - Będziemy bezwzględnie działali też na rzecz ładu i porządku w Polsce. Dzisiaj to wyzwanie, jakie stworzyła agresywna polityka Rosji, ma także wymiar wewnętrzny - wskazał premier, wymieniając w tym kontekście migracje czy próby dywersji.

- Musimy mieć świadomość, że tu nie ma czasu ani miejsca na lekką, anegdotyczną politykę (...). Po to chcemy zaprowadzić porządek na naszych granicach, wewnątrz naszego kraju, zapewnić bezpieczeństwo materialne i zdrowotne, żeby budować lepszą przyszłość Polski - dodał szef rządu.

Tusk wezwał, aby "skończyć z iluzjami, że 15 października rozwiązaliśmy wszystkie problemy". - 15 października to nie był koniec konfrontacji dobra i zła, to tak naprawdę był początek i ten etap, na którym jesteśmy, nie jest łatwiejszy - zaznaczył.

- Nasz rząd musi równocześnie budować silną Polskę wobec zagrożeń zewnętrznych i powstrzymywać tych, którzy wspierają te zagrożenia wewnętrznie - nadmienił premier. Dodał też, że "przeciwnik jest bezwzględny i ma inne cele niż my".

We wtorek wieczorem ujawniono listę, do której dotarł m.in. Polsat News. Wynika z niej, że na czele kilku resortów dojdzie do zmian. Premier Donald Tusk już wcześniej zapowiadał, iż ruch ten ma na celu nie tylko odchudzenie rządu, ale i usprawnienie jego prac.